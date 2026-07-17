Українська режисерка Таню Муіньо зняла новий кліп для BTS

Південнокорейський гурт BTS випустив кліп на пісню «NORMAL», який зняла українська режисерка Таню Муіньо. Про це повідомляє Billboard.

Прем’єра відео відбулася 17 липня на Spotify.

«NORMAL» — новий сингл з альбому BTS «ARIRANG». У кліпі з’являються всі семеро учасників гурту: Джін, Шуга, J-Hope, RM, Чімін, V і Чонґук.

У кліпі учасники BTS приходять до тями після вечірки в старовинному маєтку. Відео поєднує фрагменти попередньої ночі зі сценами наступного ранку, де музиканти з’являються не на сцені, а «в більш побутові та особисті моменти».

Реліз кліпу став завершенням незвичної промокампанії. За кілька днів до прем’єри в газетах США з’явилися стилізовані шпальти з фотографією учасників BTS у громадській вбиральні. Згодом цей візуал виявився тизером нового музичного відео.

Це вже друга співпраця Таню Муіньо з BTS. У березні вийшов кліп на «SWIM» — перший сингл з альбому «ARIRANG», який також зняла українська режисерка.

Зйомки «SWIM» відбувалися в Лісабоні. Події відео розгортаються на кораблі, яким керують учасники BTS, а головну жіночу роль виконала американська акторка Лілі Рейнхарт, відома за серіалом «Рівердейл».

У 2023 році Муіньо також стала режисеркою кліпу «Standing Next to You» Чонґука — одного з учасників BTS. У відео знялася українська модель Паша Гаруля.

Серед інших робіт Таню Муіньо — кліпи для Леді Гаги, Дуа Ліпи, Cardi B, Гаррі Стайлза, The Weeknd, Дженніфер Лопез, Сема Сміта та Foals. Вона також була постановницею номера alyona alyona та Jerry Heil на «Євробаченні-2024».