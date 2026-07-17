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Українська режисерка Таню Муіньо зняла новий кліп для BTS

Ірина Маймур 17 липня 2026
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Південнокорейський гурт BTS випустив кліп на пісню «NORMAL», який зняла українська режисерка Таню Муіньо. Про це повідомляє Billboard.

Прем’єра відео відбулася 17 липня на Spotify.

«NORMAL» — новий сингл з альбому BTS «ARIRANG». У кліпі з’являються всі семеро учасників гурту: Джін, Шуга, J-Hope, RM, Чімін, V і Чонґук.

У кліпі учасники BTS приходять до тями після вечірки в старовинному маєтку. Відео поєднує фрагменти попередньої ночі зі сценами наступного ранку, де музиканти з’являються не на сцені, а «в більш побутові та особисті моменти».

Реліз кліпу став завершенням незвичної промокампанії. За кілька днів до прем’єри в газетах США з’явилися стилізовані шпальти з фотографією учасників BTS у громадській вбиральні. Згодом цей візуал виявився тизером нового музичного відео.

Прев'ю відео

Це вже друга співпраця Таню Муіньо з BTS. У березні вийшов кліп на «SWIM» — перший сингл з альбому «ARIRANG», який також зняла українська режисерка.

Зйомки «SWIM» відбувалися в Лісабоні. Події відео розгортаються на кораблі, яким керують учасники BTS, а головну жіночу роль виконала американська акторка Лілі Рейнхарт, відома за серіалом «Рівердейл».

Прев'ю відео

У 2023 році Муіньо також стала режисеркою кліпу «Standing Next to You» Чонґука — одного з учасників BTS. У відео знялася українська модель Паша Гаруля.

Серед інших робіт Таню Муіньо — кліпи для Леді Гаги, Дуа Ліпи, Cardi B, Гаррі Стайлза, The Weeknd, Дженніфер Лопез, Сема Сміта та Foals. Вона також була постановницею номера alyona alyona та Jerry Heil на «Євробаченні-2024».

Фото: The White House / Unsplash
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