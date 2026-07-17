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LEGO випустить конструктор за мотивами картини «Поцілунок» Густава Клімта

Іван Назаренко 17 липня 2026
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LEGO Group у співпраці з музеєм Бельведер у Відні випустить конструктор за мотивами картини Густава Клімта «Поцілунок». Набір із 4000 деталей стане найбільшою в історії компанії моделлю, створеною за мотивами живописного твору, пише ARTnews.

На відміну від оригінальної картини, LEGO-версія буде об'ємною. Окремі елементи потрібно розташовувати в кілька шарів, щоб створити ефект глибини. Крім друкованої інструкції, користувачі також отримають доступ до інтерактивної 3D-інструкції в застосунку LEGO Builder.

Над проєктом працювали кураторка мистецтва XIX-XX століть музею Бельведер Стефані Ауер та головний дизайнер моделей LEGO Мілан Мадж. За словами представників музею, вони прагнули максимально точно відтворити символіку, орнаментику та кольорову палітру роботи Клімта.

Готова модель має розмір 60 на 54 см і товщину близько 4 см. На звороті встановлене кріплення, завдяки якому її можна повісити на стіну.

Раніше LEGO вже випускала набори за мотивами відомих творів мистецтва, зокрема «Латаття» Клода Моне, «Соняхів» Вінсента ван Гога, «Мони Лізи» Леонардо да Вінчі, «Великої хвилі» Кацусіки Хокусая та скульптури LOVE Роберта Індіани.

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