Померла Бренда Фрікер — Голубина леді із «Сам удома 2» та лауреатка «Оскара»

На 82-му році життя померла ірландська акторка Бренда Фрікер — лауреатка премії «Оскар» за роль у фільмі «Моя ліва нога» та виконавиця ролі Голубиної леді у «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку». Про смерть після тривалої хвороби повідомив її агент, пише Deadline.

Фрікер народилася в Дубліні у 1945 році. Кар'єру вона розпочала як журналістка, а згодом перейшла до акторської професії, знімаючись у британських серіалах «Coronation Street» та «Casualty».

Світове визнання акторка здобула у 1989 році завдяки ролі Бріджит Браун — матері головного героя у драмі «Моя ліва нога» режисера Джима Шерідана. За цю роботу вона отримала премію «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану, ставши першою ірландською акторкою, яка здобула цю нагороду.

Brenda Fricker has sadly passed away at the age of 81. pic.twitter.com/AhBYrXBhzo — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 17, 2026

У 1992 році Фрікер зіграла Голубину леді у фільмі «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку», що принесло їй широку популярність серед міжнародної аудиторії.

Також у різні роки вона знялася у фільмах «Одружений з убивцею з сокирою», «Молль Флендерс», «Вероніка Герін» та «Альберт Ноббс».