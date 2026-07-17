Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Померла Бренда Фрікер — Голубина леді із «Сам удома 2» та лауреатка «Оскара»

Іван Назаренко 17 липня 2026
1242

На 82-му році життя померла ірландська акторка Бренда Фрікер — лауреатка премії «Оскар» за роль у фільмі «Моя ліва нога» та виконавиця ролі Голубиної леді у «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку». Про смерть після тривалої хвороби повідомив її агент, пише Deadline.

Фрікер народилася в Дубліні у 1945 році. Кар'єру вона розпочала як журналістка, а згодом перейшла до акторської професії, знімаючись у британських серіалах «Coronation Street» та «Casualty».

Світове визнання акторка здобула у 1989 році завдяки ролі Бріджит Браун — матері головного героя у драмі «Моя ліва нога» режисера Джима Шерідана. За цю роботу вона отримала премію «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану, ставши першою ірландською акторкою, яка здобула цю нагороду.

У 1992 році Фрікер зіграла Голубину леді у фільмі «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку», що принесло їй широку популярність серед міжнародної аудиторії.

Також у різні роки вона знялася у фільмах «Одружений з убивцею з сокирою», «Молль Флендерс», «Вероніка Герін» та «Альберт Ноббс».

Мітки
Новини
Читайте також
LEGO випустить конструктор за мотивами картини «Поцілунок» Густава Клімта Українська режисерка Таню Муіньо зняла новий кліп для BTS На Андріївському узвозі заради нового культурного простору вирубають дерева — активіст До Кельна за чотири години: британський стартап хоче запустити прямий потяг із Лондона
Ростислав Грищенко, перший стриптизер Житомира, останній провідник мертвих 16 липня 2026 Культурна спадщина Швеції: як традиція снюсу відкрила шлях для ZYN та інших нікотинових паучів 16 липня 2026 Єгипетська сила: навіщо країні фараонів найбільший у світі військовий комплекс «Октагон» 16 липня 2026 Містичні острів’яни на знімках Еліс Томлінсон 15 липня 2026 «Дім дракона»: рекап 4-го епізоду 3-го сезону 14 липня 2026 Вудсток по-закарпатськи: сухотрав’я та зорі з горілкою на «Шипоті» 14 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.