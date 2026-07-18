Платформа Roblox запускає ШІ-інструмент для створення ігор зі смартфона

Онлайн-платформа Roblox запускає функцію Build, яка дозволить створювати базові ігрові прототипи з мобільного пристрою за допомогою ШІ. Про це компанія повідомила у своєму блозі.

Користувачеві достатньо описати ідею гри текстовим запитом. Після цього система згенерує початкову версію проєкту, яку можна буде редагувати, тестувати й ділитися нею з друзями.

Build працює на основі набору ШІ-моделей, зокрема відкритих моделей і власних моделей Roblox. Інструмент може створювати ігрові механіки, середовище, персонажів, візуальний стиль, звук та інші елементи гри.

Публічне альфа-тестування Build стартує 28 липня в Новій Зеландії. На першому етапі функція буде доступна користувачам від дев’яти років, які підтвердили свій вік. Публікувати створені ігри для глобальної аудиторії зможуть користувачі від 16 років.

У Roblox зазначають, що базова версія Build буде безоплатною. Також компанія планує запустити платні опції, але їхню вартість поки не розкриває.

Запуск Build відбувається на тлі дискусій про генеративний ШІ в ігровій індустрії, пише TechCrunch. Розробники й гравці побоюються, що інструменти для створення ігор за текстовими запитами можуть призвести до появи великої кількості однотипних або низькоякісних проєктів. Це також може посилити конкуренцію на платформах, де авторам доведеться змагатися не лише з іншими розробниками, а й з ШІ-контентом, який можна створювати значно швидше.

За даними опитування State of the Game Industry від Game Developers Conference, 52% фахівців ігрової індустрії вважають, що генеративний ШІ негативно впливає на галузь.

Щоб обмежити просування низькоякісного контенту, Roblox планує оцінювати ігри, створені за допомогою Build, за тією самою системою, що й інші проєкти на платформі. Зокрема, алгоритми враховуватимуть, чи залишаються користувачі в грі та чи повертаються до неї. Якщо в гру не гратимуть, вона не отримуватиме помітного просування.

Окрім Build, Roblox працює над ШІ-агентами, які допомагатимуть авторам тестувати ігри та аналізувати їхню роботу. Компанія також розвиває ШІ-модель для генерації 3D-об’єктів і модель, яка зможе створювати редаговані та іграбельні 3D-сцени за одним текстовим запитом.