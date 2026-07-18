Першого голову ОУН Євгена Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перепоховання в Україні останків Євгена Коновальця — полковника Армії Української Народної Республіки та першого голови Організації українських націоналістів у 1929–1938 роках. Перепоховання має відбутися на території Національного військового меморіального кладовища, йдеться в розпорядженні уряду від 15 липня.

Документ також затверджує план заходів з організації перепоховання. Центральні органи виконавчої влади та установи мають виконати його в межах своїх повноважень. Фінансування передбачене з держбюджету на 2026 рік, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом.

За планом заходів, МЗС має взаємодіяти з уповноваженими органами Нідерландів, щоб отримати дозволи на ексгумацію останків Коновальця та забезпечити їх перевезення через державний кордон України.

Також план передбачає перевезення останків із Нідерландів до українського кордону, урочисті заходи під час репатріації та вшанування пам’яті Коновальця в Києві.

Перепоховання має відбутися з військовими почестями відповідно до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Євген Коновалець був українським військовим і політичним діячем, одним із борців за незалежність України у ХХ столітті. Він був полковником Армії УНР, одним із засновників Української військової організації та першим головою ОУН.

Коновалець загинув 23 травня 1938 року в Роттердамі. За даними Українського інституту національної пам’яті, його вбив співробітник радянських спецслужб. Коновальця поховали на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі.

Раніше на Національному військовому меморіальному кладовищі перепоховали Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник. Після загибелі Коновальця Мельник очолив Провід українських націоналістів.