Українські яхтсмени здобули срібло на юніорському чемпіонаті світу

Український екіпаж у складі Святослава Мадонича й Єлизавети Василенко здобув срібло на юніорському чемпіонаті світу з вітрильного спорту в класі 470. Про це повідомила пресслужба Дніпровської міської ради.

Спортсмени посіли друге місце в категорії U21.

Мадонич і Василенко стали віцечемпіонами світу та виконали норматив майстрів спорту України міжнародного класу.

Ще один дніпровський екіпаж — Анастасія Герасименко та Іван Крючков — фінішував дев’ятим. Спортсмени виконали норматив майстрів спорту України.

Юніорський чемпіонат проходив у польській Гдині з 11 до 17 липня. Перемогу в загальному заліку та категорії U21 здобув італійський екіпаж Ліза Вучетті та Вітторіо Боніфачо.