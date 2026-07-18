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Українські яхтсмени здобули срібло на юніорському чемпіонаті світу

Ірина Маймур 18 липня 2026
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Український екіпаж у складі Святослава Мадонича й Єлизавети Василенко здобув срібло на юніорському чемпіонаті світу з вітрильного спорту в класі 470. Про це повідомила пресслужба Дніпровської міської ради.

Спортсмени посіли друге місце в категорії U21.

Мадонич і Василенко стали віцечемпіонами світу та виконали норматив майстрів спорту України міжнародного класу.

Ще один дніпровський екіпаж — Анастасія Герасименко та Іван Крючков — фінішував дев’ятим. Спортсмени виконали норматив майстрів спорту України.

Юніорський чемпіонат проходив у польській Гдині з 11 до 17 липня. Перемогу в загальному заліку та категорії U21 здобув італійський екіпаж Ліза Вучетті та Вітторіо Боніфачо.

Фото на обкладинці: Дніпровська міська рада
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