Зірка «Венздей» Дженна Ортега зіграє у спортивній драмі, яку продюсує Марго Роббі

Американська акторка Дженна Ортега зіграє гімнастку у спортивному фільмі «Nasty» від Warner Bros. Clockwork. Разом із нею у стрічці зіграє Роуз Бірн, пише screenrant.

Фільм розповідатиме про спортсменку, яка намагається потрапити до олімпійської збірної зі спортивної гімнастики. Головною перешкодою на цьому шляху стає її тренер.

Режисеркою «Nasty» стане Мері Бронштейн, а сценарій написала Ізабелла Ярош. Стрічка базується на сценарії з Black List 2024 року — щорічного списку найпомітніших ще не знятих сценаріїв у Голлівуді.

Фільм продюсуватимуть LuckyChap — компанія, співзасновницею якої є Марго Роббі, — та сама Ортега. LuckyChap раніше працювала над фільмами «Я, Тоня», «Хижі пташки», «Барбі», «Солтберн» і «Буремний перевал».

Зйомки мають розпочатися восени. Реліз фільму в кінотеатрах запланований на 2027 рік, однак точної дати прем’єри поки не оголосили.

Ортега відома за роллю Венздей Аддамс у серіалі Netflix «Венздей». Серед її останніх кіноробіт — «Бітлджюс Бітлджюс», «Смерть єдинорога» та «Поспішай у завтра».

Роуз Бірн раніше вже працювала з Мері Бронштейн над фільмом «Я не залізна». Серед інших відомих робіт акторки — «Подружки нареченої», «Астрал», франшиза «Люди Ікс» і серіал «Платонічні стосунки»