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Apple стала найдорожчою компанією світу, обігнавши виробника чипів Nvidia

Ірина Маймур 18 липня 2026
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Apple стала найдорожчою компанією світу, обігнавши виробника чипів Nvidia

Apple під час торгів 17 липня обійшла Nvidia і знову стала найдорожчою компанією світу. Про це пише Reuters.

За даними агентства, ринкова вартість Apple становила близько $4,88 трлн. Nvidia оцінювали приблизно у $4,86 трлн після падіння акцій на 3,5%.

Nvidia залишалася найдорожчою компанією світу з червня 2025 року. Apple повернула собі перше місце вперше з квітня 2025-го.

Reuters пов’язує цю зміну з тим, що інвестори переглядають очікування щодо компаній, які можуть заробляти на розвитку штучного інтелекту. Раніше Apple часто вважали компанією, що відстає в ШІ-перегонах, бо вона не витрачала великі кошти на створення власних моделей.

Тепер інвестори звертають більше уваги на те, що Apple може монетизувати ШІ через сервіси, екосистему та оновлення пристроїв. Керівник інвестиційного напряму BRI Wealth Management Тоні Медоуз зазначив, що Apple менше залежить від великих витрат на ШІ-інфраструктуру, аніж компанії, які будують масштабні серверні потужності.

Водночас зміна першого місця не означає остаточного послаблення Nvidia. Компанія залишається одним із головних бенефіціарів витрат на ШІ, адже її графічні процесори використовують для розвитку генеративного штучного інтелекту.

Reuters також зазначає, що Apple має власні ризики. Компанія підвищувала ціни на техніку, щоб компенсувати зростання витрат, і така стратегія може вплинути на попит.

Фото: Seongjin Park / Unsplash
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