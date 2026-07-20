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Через російську атаку знищено склад видавництва «Книголав»: там зберігалося 250 тисяч книг

Ірина Маймур 20 липня 2026
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Унаслідок російської атаки на Київ та область в ніч проти 19 липня знищено склад видавництва «Книголав». Ніхто з працівників не постраждав, однак команда втратила майже 250 тисяч книжок. Про це повідомили на інстаграм-сторінці «Книголаву».

У видавництві наголосили, що над втраченими книгами працювали автори, перекладачі, редактори, дизайнери, друкарні та вся команда видавництва.

Через знищення складу можливі тимчасові затримки з відправленням замовлень. Команда вже працює над відновленням процесів, однак конкретних строків не називає.

«Росія вкотре доводить, що веде війну не лише проти людей, а і проти української культури, освіти та нашого майбутнього», — заявили в «Книголаві».

Нагадаємо, що в ніч на 19 липня Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Унаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 15 постраждали.

Це не перший випадок пошкодження українських видавництв і книжкових складів у липні. Під час атаки 2 липня було зруйновано центральний склад логістичного партнера BookChef — Denka Logistics. За даними видавництва, там зберігалося близько 800 тисяч книжок.

8 липня внаслідок російської атаки також вигоріло приміщення видавництва дитячого журналу «Мамине сонечко» в Деснянському районі Києва.

Фото: «Книголав»
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