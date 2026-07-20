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Фільм «Одіссея» дебютував у прокаті зі зборами у $264 мільйона — це один із найуспішніших стартів Нолана

Іван Назаренко 20 липня 2026
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Новий фільм Крістофера Нолана «Одіссея» дебютував у світовому прокаті зі зборами у $264 мільйона, встановивши найкращий старт у кар'єрі режисера поза трилогією про Бетмена. Про це повідомляє The Guardian.

Екранізація поеми Гомера з Меттом Деймоном, Томом Голландом, Енн Гетевей і Зендеєю перевершила старт «Оппенгеймера», який у 2023 році розпочав прокат слабше, а згодом заробив $975 мільйонів у світі.

Лише в Північній Америці «Одіссея» зібрала $124,5 мільйона, показавши третій найкращий старт року після «Історії іграшок 5» ($159 мільйонів) та «Супер Маріо Галактика в кіно» ($131 млн). Водночас новий фільм Нолана має найвищий віковий рейтинг, який обмежує частину потенційної аудиторії.

Найуспішнішим міжнародним ринком стали Велика Британія та Ірландія, де за перші три дні фільм зібрав близько $17,4 мільйона.

«Одіссея» також стала першим повнометражним фільмом, повністю знятим на камери IMAX. Загалом стрічку випустили у 73 країнах на більш як 26 тисячах екранів, з яких 440 — IMAX. У Північній Америці понад половину касових зборів забезпечили саме великі преміальні формати.

Бюджет картини становить $250 мільйонів. Раніше Нолан зазначав, що можливість реалізувати настільки масштабний проєкт він отримав завдяки комерційному успіху «Оппенгеймера».

Після завершення промокампанії режисер планує зробити перерву. За його словами, до роботи над наступним фільмом він повернеться не раніше ніж за три роки.

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