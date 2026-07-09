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Джастін Бібер виступить у шоу в перерві фіналу Чемпіонату світу з футболу — першому в історії

Ірина Маймур 09 липня 2026
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Канадський співак Джастін Бібер стане співхедлайнером першого в історії шоу в перерві фіналу Чемпіонату світу з футболу. Він виступить разом із Мадонною, Шакірою та гуртом BTS, повідомили FIFA та Global Citizen.

Фінал ЧС-2026 відбудеться 19 липня на стадіоні «МетЛайф» у Нью-Джерсі. Музичне шоу триватиме 11 хвилин — під час перерви фінального матчу. Його куратором став фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін.

Окрім Бібера, Мадонни, Шакіри та BTS, у програмі заявлені нігерійський музикант Burna Boy, венесуельський диригент Густаво Дудамель, хор PS22 за участі Coldplay, а також персонажі «Вулиці Сезам» і «Маппет-шоу».

Виступ стане частиною кампанії зі збору коштів для освітнього фонду FIFA Global Citizen Education Fund. Фонд має на меті зібрати $100 мільйонів для розширення доступу дітей до якісної освіти та футбольних можливостей. За даними FIFA, уже зібрано понад $50 мільйонів, а 1 долар із кожного проданого квитка на матчі ЧС-2026 передають до фонду.

Прев'ю відео

«Чемпіонат світу ФІФА об’єднує світ так, як ніщо інше. Я вдячний за те, що можу взяти участь у цьому шоу під час перерви, і ще більше вдячний, знаючи, що це допомагає розширити доступ до освіти для дітей у всьому світі», — зазначив Бібер.

Для артиста цей виступ стане одним із найпомітніших після повернення на сцену у 2026 році. Раніше Бібер скасував світовий тур «Justice» через проблеми зі здоров’ям.

Фото: Lou Stejskal / Wikimedia Commons
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