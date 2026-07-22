До 10-річчя фільму «Ла-Ла Ленд» кіностудія виправила постер, який роками дратував Раяна Ґослінга

До 10-річчя мюзиклу «Ла-Ла Ленд» студія Lionsgate представила оновлений постер стрічки, виправивши деталь, яка роками не давала спокою Раяну Ґослінгу. Про це повідомляє Variety.

На оригінальному плакаті актор під час танцювальної сцени тримає долоню горизонтально. Сам Ґослінг неодноразово говорив, що це було його власне рішення на знімальному майданчику, хоча команда радила підняти руку догори.

У 2024 році актор зізнавався, що шкодує про цей жест і жартома називає його «La La Hand». За його словами, положення руки «вбило енергію» кадру, який згодом став офіційним постером фільму. У новій версії плаката долоню Ґослінга повернули до початкового задуму.

The #LaLaLand movie poster has been updated after 10 years to fix Ryan Gosling's flat hand.



Gosling often said the original poster haunted him, telling WSJ in 2024: "We’re dancing, Emma and I, and I didn’t know this would become the poster for the movie. We were supposed to have… pic.twitter.com/Qie5MB14jl — Variety (@Variety) July 21, 2026

Оновлення приурочили до повторного прокату «Ла-Ла Ленду», який стартує 16 серпня в американській мережі кінотеатрів AMC Theatres.

Прем'єра фільму Дем'єна Шазелла відбулася у 2016 році. Стрічка з Раяном Ґослінгом та Еммою Стоун зібрала $447 мільйонів у світовому прокаті за бюджету $30 мільйонів, здобула шість премій «Оскар» і встановила рекорд, отримавши сім «Золотих глобусів».