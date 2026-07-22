Про репера Снуп Доґґа знімуть байопік — прем’єра у 2027 році

Студія Universal Pictures готує біографічний фільм про американського репера Снуп Доґґа. Прем’єру запланували на 6 серпня 2027 року, пише Variety.

Фільм отримав назву «Снуп» («Snoop»). Universal описує його як байопік про артиста, підприємця та одну з ключових постатей ґангста-репу.

Снуп Доґґа зіграє Джонатан Девісс, відомий за роллю Поупа Гейворда в серіалі «Зовнішні мілини». Режисером став Крейґ Брюер, який зняв фільми «Метушня і рух» та «Моє ім’я — Долемайт».

У стрічці використають музику з каталогу репера. Серед його найвідоміших композицій — «Drop It Like It’s Hot», «Gin and Juice», «What’s My Name?» та «Nuthin’ but a “G” Thang». Точний перелік пісень, які прозвучать у фільмі, поки що не оголосили.

Подробиці сюжету також не розкривають. Невідомо, чи байопік охопить усю кар’єру музиканта, чи зосередиться на окремому періоді його життя.

Широку популярність Снуп Доґґ здобув на початку 1990-х. У 1992 році він з’явився в дебютному синглі Доктора Дре «Deep Cover», а згодом — у його сольному альбомі «The Chronic». Протягом кар’єри музикант також працював як автор пісень, актор, продюсер, діджей та підприємець.

«Снуп» стане першим проєктом у межах угоди Universal із продакшн-компанією репера Death Row Pictures. Продюсерами виступлять сам Снуп Доґґ, президентка Death Row Pictures Сара Рамейкер і Браян Ґрейзер з Imagine Entertainment, який раніше працював над фільмом «8 миля».

Universal уперше оголосила про створення байопіка у 2022 році. Під час CinemaCon Снуп Доґґ повідомив, що знімання планують розпочати влітку 2026-го.