У Києві відбудеться фестиваль короткометражного кіно KISFF — покажуть близько 250 фільмів

З 17 до 23 вересня в Києві відбуватиметься 15-й Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів KISFF. Цього року організатори покажуть близько 250 фільмів у 40 програмах, а основними локаціями стануть кінотеатри «Жовтень» та KINO42, повідомили БЖ у команді фестивалю.

Кадр із фільму «The Swimsuit» режисерки Аміни Крамі

До ювілейного року команда підготувала секцію «KISFF: 15 років короткого метру». До неї увійшли 15 знакових українських короткометражних фільмів, створених у 2010–2025 роках. Стрічки обрали українські фахівчині й фахівці кіногалузі за результатами голосування.

Програма фестивалю поєднає режисерські ретроспективи, архівне кіно та роботи про актуальні суспільні й культурні теми. Зокрема, покажуть короткометражні фільми Пола Верговена, Крістіана Петцольда та Яна Шванкмаєра, а також архівну добірку про берлінську клубну сцену «Клабінг до появи техно».

Серед інших анонсованих секцій — «Незагоєне: Короткі метри Ловіси Сірен» та програма про тілесність «Тіло, тіло, тіло!». Українське кіно представлять «Українська нова хвиля» від Довженко-Центру та «Домашнє кіно», зібране львівським Міським медіаархівом. Також команда готує індустрійні події.

Кадр із фільму «If You Don’t Like It, Look Away» режисерки Марго Фурньє

Окрему увагу цього року приділять доступності. Частину українських програм адаптують для людей із порушеннями зору та слуху. Звукоопис можна буде слухати через застосунок «Подив» для iOS та Android, а до частини фільмів додадуть розширені субтитри.

Зокрема, адаптацію передбачили для Українського конкурсу KISFF, ювілейної добірки «KISFF: 15 років короткого метру» та програми «Домашнє кіно». Розширені субтитри також додадуть до показів «Аніманії», Midnight Sexy Shorts і «Комедій».

Сайт фестивалю планують зробити зручнішим для людей із порушеннями зору. Ним можна буде користуватися за допомогою програм зчитування з екрана та керувати з клавіатури без миші. Текст і кнопки матимуть вищу контрастність, а до описів програм додадуть попередження про чутливі теми та сцени.

Кадр із фільму «Dr. Poppers» режисера і сценариста Артура Морара

Окремі покази пройдуть зі зниженим сенсорним навантаженням. Під час таких сеансів звук буде тихішим, світло не вимикатимуть повністю, а глядачі зможуть виходити із зали й повертатися. Формат розрахований на аутичних людей, людей із підвищеною сенсорною чутливістю, тривожним або посттравматичним досвідом та всіх, кому потрібні спокійніші умови перегляду.

Абонементи на фестиваль уже надійшли в продаж. Перші 50 пропонують за спеціальною ціною, після чого вартість зростатиме поетапно. ВПО, ветерани й ветеранки, чинні військовослужбовці, пенсіонери та люди з інвалідністю можуть оформити безоплатний абонемент. Для студентів передбачено знижку.