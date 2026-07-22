Ілон Маск заявив, що зробить «історично точну» екранізацію «Одіссеї» за допомогою ШІ

Ілон Маск заявив, що його ШІ-сервіс Grok Imagine створить повнометражну екранізацію «Одіссеї» Гомера, яка, за його словами, буде «історично точною» та «вірною оригінальному твору». Бізнесмен стверджує, що фільм вийде до кінця 2026 року, пише Variety.

Його заява пролунала після успішного старту «Одіссеї» Крістофера Нолана. Водночас Маск ще до прем'єри стрічки неодноразово критикував її кастинг.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Зокрема, у березні він звинуватив Нолана в тому, що той нібито запросив Лупіту Ніонго до акторського складу заради нагород. Також Маск підтримував трансфобні дописи щодо Елліота Пейджа. Пізніше стало відомо, що Пейдж виконав роль Сінона.

Заява Маска про «історично точну» екранізацію викликала іронічні коментарі в мережі. Користувачі звернули увагу, що «Одіссея» є художнім твором, у якому присутні циклопи, шестиголові чудовиська та чаклунка, що перетворює людей на свиней, тож говорити про історичну достовірність доволі складно.