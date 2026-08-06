Бренд GUNIA створив проєкт до Дня Незалежності, присвячений абетці Георгія Нарбута

Бренд GUNIA Project представив до Дня Незалежності проєкт «Абетка», до якого увійшли колекція підвісів, портретний фотопроєкт і виставка робіт українського художника-графіка Георгія Нарбута, повідомили БЖ в команді.

Дизайн прикрас створили за мотивами шрифтових робіт митця та його незавершеної «Української абетки». Колекція складається з позолочених підвісів у формі літер українського алфавіту.

Нарбут двічі працював над абеткою, однак не встиг завершити її за життя. Щоб розробити повний набір літер, GUNIA звернулася до київської шрифтової студії Kyiv Type Foundry.

Команда студії дослідила обидві версії абетки, а також зібрала й систематизувала літери з інших друкованих робіт художника. Проаналізувавши принципи побудови знаків і характерні риси шрифту, дизайнери створили сучасну адаптацію українського алфавіту на основі доробку Нарбута.

Підвіси виготовляють із латуні з позолотою та доповнюють позолоченим ланцюжком зі срібла. Окреме місце в колекції посідає літера «Я», яку в GUNIA трактують як нагадування про особисту відповідальність і власний внесок.

Увесь прибуток від продажу підвіса «Я», а також кошти від донатів і благодійних товарів спрямують на постійний збір Спільноти Стерненка для забезпечення українських військових дронами.

Ще однією частиною проєкту стала серія портретів «Абетка», над якою працювали фотограф Стефан Лісовський та артдиректорка Марта Бертман. За задумом авторів, кожну літеру представляє окрема людина, а разом світлини показують різні покоління, професії та середовища сучасної України.

Серед героїв фотопроєкту — письменниця Ліна Костенко, співачки Джамала й Кажанна, художниця Жанна Кадирова, комік Василь Байдак, громадська діячка Уляна Пчолкіна та фехтувальниця Влада Харькова. У зніманні також узяли участь митці, військові, науковці, спортсмени, ремісники, підприємці та громадські діячі.

Третя частина проєкту — виставка «Абетка. Георгій Нарбут» в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського, філії Музею Києва. Кураторкою експозиції стала мистецтвознавиця та лауреатка Шевченківської премії Тетяна Гаук.

Експозиція об’єднує твори з музейних і приватних колекцій. До неї увійшли силуетні портрети, камерні сценки з родиною та друзями Нарбута, журнальні обкладинки, ілюстрації, а також шрифтові й геральдичні композиції.

Центральне місце на виставці посідає «Українська абетка». Крім того, відвідувачам покажуть чотири раніше не експоновані графічні роботи, які приписують Георгію Нарбуту.

Виставка працюватиме із 7 до 23 серпня.