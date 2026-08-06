Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

У Чернігові завершують демонтаж елементів фасаду модерністського готелю «Градецький»

Ельміра Еттінгер 06 серпня 2026
4745

У Чернігові триває реконструкція колишнього готелю «Градецький» під житловий комплекс. Зараз із фасаду демонтують характерні балкони-вітрила, що були головною архітектурною особливістю споруди, а також розпочали демонтаж історичної вивіски «Градецький», повідомляють у спільноті Chernihiv Monumentalism.

Активісти намагаються врятувати літери та зберегти їх як важливий елемент історії будівлі.

Готель «Градецький» відкрили у 1981 році. Його спроєктував колектив архітекторів КиївЗНДІЕП на чолі з Валентином Штольком. У 1984 році авторський колектив було удостоєно Шевченківської премії за архітектурний комплекс готелю, який став одним із найяскравіших зразків українського модернізму.

Готель закрили у 2018 році через нерентабельність. У 2023 році Чернігівська міська рада затвердила проєкт його реконструкції. Контрольний пакет акцій АТ «Готель “Градецький”», за даними YouControl, належить Юрію Тарасовцю. Після перебудови від історичної споруди залишаться лише назва та конструктивна основа, тоді як фасади, планувальну структуру й архітектурну пластику будівлі буде повністю змінено.

Раніше БЖ розповідало, як Чернігів втрачає один із найцінніших об’єктів українського модернізму, чим унікальний готель «Градецький» та яке майбутнє чекає на його готель-побратим — «Чернігів» у чеському місті Градець-Кралове, що досі зберігає свій автентичний архітектурний образ.

Фото: Олена Загребіна / Chernihiv Monumentalism
Мітки
Новини
Читайте також
П’ята «Матриця» перебуває в розробці — фільм вийде після 2027 року Netflix скасував спіноф серіалу «Гра в кальмара» від Девіда Фінчера В Амазонії знайшли сліди невідомої цивілізації, яку порівнюють зі Стародавньою Грецією В Австралії оголосили переможця найпрестижнішої мистецької премії для корінних народів
Сцілла чи Харібда? Тест на те, як добре ви пам'ятаєте «Одіссею» 07 серпня 2026 Фінал «Ста років самотності», повернення Теда Лассо та новий проєкт Раяна Мерфі: 13 серіалів серпня 06 серпня 2026 Гаряча пора: як кияни переживають найспекотніші дні літа 06 серпня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок серпня 06 серпня 2026 Повернення Рідлі Скотта, байопік про Кузьму та «Смерть Робіна Гуда»: 14 кінопрем’єр серпня 05 серпня 2026 Українські видавництва, на які варто звернути увагу: РОДОВІД 04 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку