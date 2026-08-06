У Чернігові завершують демонтаж елементів фасаду модерністського готелю «Градецький»

У Чернігові триває реконструкція колишнього готелю «Градецький» під житловий комплекс. Зараз із фасаду демонтують характерні балкони-вітрила, що були головною архітектурною особливістю споруди, а також розпочали демонтаж історичної вивіски «Градецький», повідомляють у спільноті Chernihiv Monumentalism.

Активісти намагаються врятувати літери та зберегти їх як важливий елемент історії будівлі.



Готель «Градецький» відкрили у 1981 році. Його спроєктував колектив архітекторів КиївЗНДІЕП на чолі з Валентином Штольком. У 1984 році авторський колектив було удостоєно Шевченківської премії за архітектурний комплекс готелю, який став одним із найяскравіших зразків українського модернізму.

Готель закрили у 2018 році через нерентабельність. У 2023 році Чернігівська міська рада затвердила проєкт його реконструкції. Контрольний пакет акцій АТ «Готель “Градецький”», за даними YouControl, належить Юрію Тарасовцю. Після перебудови від історичної споруди залишаться лише назва та конструктивна основа, тоді як фасади, планувальну структуру й архітектурну пластику будівлі буде повністю змінено.

Раніше БЖ розповідало, як Чернігів втрачає один із найцінніших об’єктів українського модернізму, чим унікальний готель «Градецький» та яке майбутнє чекає на його готель-побратим — «Чернігів» у чеському місті Градець-Кралове, що досі зберігає свій автентичний архітектурний образ.