Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

У Британіїї заборонили вуличну рекламу нового фільму «Мумія» через зображення «мертвої дитини»

Іван Назаренко 06 серпня 2026
73

У Великій Британії заборонили розміщувати на вулицях постери нового фільму жахів «Мумія» режисера Лі Кроніна. Регулятор вирішив, що рекламне зображення може лякати дітей, оскільки створює «реалістичне враження мертвої дитини», пише The Guardian.

До британського Управління зі стандартів реклами (ASA) надійшло 30 скарг на кампанію, яка з’явилася, зокрема, на станціях лондонського метро. На постері зображена муміфікована дівчинка із заплющеним опухлим оком та слоганом: «Деякі речі мають залишатися похованими».

У Warner Bros. заявили, що реклама була створена відповідально й не містить сцен жорстокості. За сюжетом фільму, персонаж на постері — це не мертва дитина, а жива мумія, яку повертають батькам через багато років після викрадення.

Втім, ASA дійшло висновку, що сірий колір шкіри, потріскані губи, нерухомий погляд і загальний вигляд героїні створюють «реалістичне враження мертвої дитини». Регулятор також звернув увагу, що один із білбордів був помітний із території дитячого садка.

У результаті рекламу визнали неприйнятною для зовнішнього розміщення та такою, що порушує рекламний кодекс. Водночас трейлер фільму, який демонстрували на телебаченні та стримінгових сервісах після 19:30, залишився дозволеним до показу.

Мітки
Новини
Читайте також
Бренд GUNIA створив проєкт до Дня Незалежності, присвячений абетці Георгія Нарбута Мінкульт повідомив, що не погоджував облаштування нового культурного простору на Андріївському узвозі У Німеччині на найдовшому музичному концерті у світі пролунав новий акорд — попередній звучав майже два роки Леонардо Ді Капріо та Джефф Безос виділили $200 мільйонів на порятунок видів, які перебувають на межі зникнення
Скажіть чі-і-і-із: пармезан — сир, що став мистецтвом 05 серпня 2026 Повернення Рідлі Скотта, байопік про Кузьму та «Смерть Робіна Гуда»: 14 кінопрем’єр серпня 05 серпня 2026 Українські видавництва, на які варто звернути увагу: РОДОВІД 04 серпня 2026 Київські замальовки. Випуск 48 01 серпня 2026 Архітектурний гід Києва: Березняки 31 липня 2026 «Тоді були одні блатні мурчики, нахер нікого не можна було послати»: перші татуювальники країни — про першу клієнтуру 30 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку