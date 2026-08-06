У Британіїї заборонили вуличну рекламу нового фільму «Мумія» через зображення «мертвої дитини»

У Великій Британії заборонили розміщувати на вулицях постери нового фільму жахів «Мумія» режисера Лі Кроніна. Регулятор вирішив, що рекламне зображення може лякати дітей, оскільки створює «реалістичне враження мертвої дитини», пише The Guardian.

До британського Управління зі стандартів реклами (ASA) надійшло 30 скарг на кампанію, яка з’явилася, зокрема, на станціях лондонського метро. На постері зображена муміфікована дівчинка із заплющеним опухлим оком та слоганом: «Деякі речі мають залишатися похованими».

Posters for Lee Cronin’s 'THE MUMMY' have been pulled from the London Underground after a U.K. regulator ruled that the imagery created “a realistic impression of a dead child.” pic.twitter.com/xYmENzvnrf — Brad @ Dread Central (@DreadCentral) August 5, 2026

У Warner Bros. заявили, що реклама була створена відповідально й не містить сцен жорстокості. За сюжетом фільму, персонаж на постері — це не мертва дитина, а жива мумія, яку повертають батькам через багато років після викрадення.

Втім, ASA дійшло висновку, що сірий колір шкіри, потріскані губи, нерухомий погляд і загальний вигляд героїні створюють «реалістичне враження мертвої дитини». Регулятор також звернув увагу, що один із білбордів був помітний із території дитячого садка.

У результаті рекламу визнали неприйнятною для зовнішнього розміщення та такою, що порушує рекламний кодекс. Водночас трейлер фільму, який демонстрували на телебаченні та стримінгових сервісах після 19:30, залишився дозволеним до показу.