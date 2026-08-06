На Теремках у Києві сталися сутички між протестувальниками та поліцією через вирубку дерев заради теплотраси

На Теремках у Києві 6 серпня знову відбувся протест проти вирубування паркової лісосмуги для будівництва нової тепломагістралі. Під час акції між активістами та правоохоронцями сталися сутички.

Як повідомив БЖ учасник акції, сьогодні до парку приїхали чотири автомобілі поліції та полк особливого призначення. Правоохоронці силою відтісняли протестувальників від місця проведення робіт. Стверджується, що поліцейські не представлялися, не показували службові посвідчення на вимогу та виносили людей із паркової зони.

Фото: Катерина Чепура / Facebook

Зокрема, кілька дівчат намагалися завадити вирубці, обіймаючи дерева, однак їх відтягнули правоохоронці. Активістка Катерина Чепура також повідомила, що до Голосіївського управління поліції доправили двох 16-річних учасників протесту.

У поліції заявили, що забезпечували охорону громадського порядку під час проведення робіт. У КМДА наголошують, що нова тепломагістраль є частиною Плану енергетичної стійкості столиці й має забезпечити резервне теплопостачання для Теремків-1 і Теремків-2 у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5.

Зрубане дерево у парку. Фото надано БЖ учасником протесту

Протестувальники та природоохоронці виступають проти вирубування понад 600 дерев між ЖК «Республіка» та вулицею Теремківською. Вони наполягають, що теплотрасу можна прокласти вздовж дороги, не знищуючи дерева, а також ставлять під сумнів необхідність такого маршруту, адже попередній проєкт передбачав інше трасування.