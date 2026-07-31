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Кияни виступають проти вирубування понад 300 дерев у парку на Теремках заради тепломережі

Іван Назаренко 31 липня 2026
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Кияни виступають проти вирубування понад 300 дерев у парку на Теремках заради тепломережі

На Теремках у Києві пройшов протест через вирубування паркової лісосмуги між ЖК «Республіка» та старою забудовою на вулиці Теремківській. Як повідомляє громадський активіст Богдан Гдаль, під будівництво нової тепломагістралі планують знести близько 320 дерев, серед яких — 70-річні дуби.

Як зазначає Гдаль, ця зелена зона отримала статус парку рішенням Київради ще у 2019 році. Водночас зараз, за його словами, більшу частину лісосмуги планують вирубати для прокладання теплотраси.

Активіст також звертає увагу, що проєкт будівництва тепломагістралі існував ще до початку повномасштабної війни й за ним було заплановане інше трасування — уздовж вулиці Теремківської. Тому він ставить під сумнів аргументи, що нинішній маршрут обрали через необхідність швидко покращити теплопостачання після аварій минулої зими.

За словами Гдаля, під час акції протесту місце охороняли кілька десятків поліцейських, хоча протестувальників було близько десяти.

Раніше громадська природоохоронна організація «Київський еколого-культурний центр» заявляла, що прокладання тепломережі загрожує майже двом гектарам паркової території, яка входить до парку «Теремки».

Фото: Богдан Гдаль / Facebook
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