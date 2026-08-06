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Легендарній київській піцерії «Везувіо» виповнилося 34 роки

Ірина Маймур 06 серпня 2026
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Легендарній київській піцерії «Везувіо», яку заснував підприємець і громадський діяч Мирон Спольський, виповнилося 34 роки. Про річницю повідомила команда закладу.

Першу «Везувіо» Мирон Спольський відкрив у приміщенні Інституту радіозв’язку на вулиці Леонтовича. Канадець українського походження переїхав до Києва наприкінці 1980-х років і до цього не мав досвіду в ресторанному бізнесі. За його словами, він хотів створити місце, де могли б зустрічатися однодумці.

Обладнання до Києва привезли з піцерії в Естонії, яка припиняла роботу. Реєстрація бізнесу й оформлення документів тривали близько року, а рецепт довелося адаптувати до борошна та продуктів, доступних на початку 1990-х. Логотип і візуальний стиль «Везувіо» розробив художник і музикант Валерій Вітер.

На той час піца залишалася для багатьох киян незнайомою стравою. Після відкриття до закладу приходили іноземці, студенти й містяни, а біля входу утворювалися черги.

За словами Спольського, на початку 1990-х інших піцерій у Києві не було. У «Везувіо» також стверджують, що 1992 року заклад першим у місті запустив доставку піци: спочатку замовлення розвозили орендованими та власними автомобілями.

Піцерія кілька разів змінювала адресу й відкривала філії в інших районах міста. У 1994 році «Везувіо» почала працювати на Рейтарській. Інтер’єр невеликого приміщення збирали з матеріалів, які вдавалося знайти в умовах дефіциту: стіни прикрасили антикварними тарілками з колекції Спольського та вітражем у стилі Георгія Нарбута.

Основою меню став рецепт, який потрапив з Італії до Канади, а згодом — до України. На сайті «Везувіо» зараз представлено 24 види піци, а заклад на Рейтарській, 25 продовжує працювати й приймати замовлення на доставку.

«Везувіо» від початку задумували як місце зустрічей. В інтерв’ю БЖ Спольський розповідав, що до піцерії приходять діти й онуки перших постійних гостей, а деякі відвідувачі повертаються, щоб побачити місце, де колись познайомилися їхні родичі.

Під час Революції гідності команда «Везувіо» також готувала піцу для учасників протестів на Майдані.

Мирон Спольський помер 2025 року у віці 73 років. Він був підприємцем, пластуном і громадським діячем, брав участь у Майданах 2004 та 2014 років і очолював Світовий Пласт. Після його смерті піцерія на Рейтарській продовжила роботу.

Фото: «Везувіо»
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