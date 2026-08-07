Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Netflix скасував спіноф серіалу «Гра в кальмара» від Девіда Фінчера

Іван Назаренко 07 серпня 2026
387

Netflix більше не працює над англомовним спінофом серіалу «Гра в кальмара», який мав розробляти режисер Девід Фінчер. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Playlist.

Проєкт із робочою назвою «Heckler» спочатку задумували як розширення всесвіту південнокорейського хіта. Сценарій мав написати Денніс Келлі — автор британського серіалу «Утопія», а саму історію планували знімати у Великій Британії.

За даними видання, після кількох років розробки та змін у керівництві Netflix пріоритети компанії змінилися. Крім того, Фінчер зосередився на інших проєктах, зокрема фільмі «Пригоди Кліффа Бута», який зараз завершує.

Джерела The Playlist стверджують, що тепер стримінговий сервіс більше зацікавлений у створенні локальних адаптацій «Гри в кальмара» для різних країн, а не в одному великому англомовному спінофі. Водночас наразі жоден із таких проєктів офіційно не анонсували.

У фіналі третього сезону «Гри в кальмара» несподівано з'явилася Кейт Бланшетт у ролі американської вербувальниці, через що фанати припустили, що вона стане частиною нового серіалу Фінчера. Однак творець франшизи Хван Дон Хьок раніше заперечував цей зв'язок.

Мітки
Новини
Читайте також
П’ята «Матриця» перебуває в розробці — фільм вийде після 2027 року В Амазонії знайшли сліди невідомої цивілізації, яку порівнюють зі Стародавньою Грецією В Австралії оголосили переможця найпрестижнішої мистецької премії для корінних народів Жакет Міранди й сукню Енді з «Диявол носить Prada 2» продадуть на аукціоні
Сцілла чи Харібда? Тест на те, як добре ви пам'ятаєте «Одіссею» 07 серпня 2026 Фінал «Ста років самотності», повернення Теда Лассо та новий проєкт Раяна Мерфі: 13 серіалів серпня 06 серпня 2026 Гаряча пора: як кияни переживають найспекотніші дні літа 06 серпня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок серпня 06 серпня 2026 Повернення Рідлі Скотта, байопік про Кузьму та «Смерть Робіна Гуда»: 14 кінопрем’єр серпня 05 серпня 2026 Українські видавництва, на які варто звернути увагу: РОДОВІД 04 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку