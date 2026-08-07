Netflix скасував спіноф серіалу «Гра в кальмара» від Девіда Фінчера

Netflix більше не працює над англомовним спінофом серіалу «Гра в кальмара», який мав розробляти режисер Девід Фінчер. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Playlist.

Проєкт із робочою назвою «Heckler» спочатку задумували як розширення всесвіту південнокорейського хіта. Сценарій мав написати Денніс Келлі — автор британського серіалу «Утопія», а саму історію планували знімати у Великій Британії.

Netflix has reportedly shelved David Fincher's American Squid Game spinoff series, according to sources close to the project. https://t.co/Ows2VwKdYa pic.twitter.com/JqnqogQtBA — IGN (@IGN) August 7, 2026

За даними видання, після кількох років розробки та змін у керівництві Netflix пріоритети компанії змінилися. Крім того, Фінчер зосередився на інших проєктах, зокрема фільмі «Пригоди Кліффа Бута», який зараз завершує.

Джерела The Playlist стверджують, що тепер стримінговий сервіс більше зацікавлений у створенні локальних адаптацій «Гри в кальмара» для різних країн, а не в одному великому англомовному спінофі. Водночас наразі жоден із таких проєктів офіційно не анонсували.

У фіналі третього сезону «Гри в кальмара» несподівано з'явилася Кейт Бланшетт у ролі американської вербувальниці, через що фанати припустили, що вона стане частиною нового серіалу Фінчера. Однак творець франшизи Хван Дон Хьок раніше заперечував цей зв'язок.