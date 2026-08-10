Mattel випустила Barbie на честь співачки Вітні Г’юстон

Компанія Mattel випустила першу колекційну Barbie, присвячену американській співачці Вітні Г’юстон. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Ляльку вперше представили 8 серпня в Атланті під час п’ятої Legacy of Love Gala — щорічного благодійного вечора, який проводить Whitney E. Houston Legacy Foundation, фонд, що опікується спадщиною співачки. Офіційний реліз Barbie відбувся наступного дня, 9 серпня, коли Вітні Г’юстон виповнилося б 63 роки.

Barbie відтворює один із найвпізнаваніших образів співачки 1980-х. На ній фіолетова сукня, туфлі на підборах і довгі кольорові сережки з намистинами. Образ доповнили об’ємною зачіскою та фіолетово-золотим макіяжем. До комплекту також входять чорний мікрофон і стійка.

Над лялькою Mattel працювала разом із Пет Г’юстон — невісткою співачки, дружиною її брата Гері, розпорядницею The Estate of Whitney E. Houston і президенткою Whitney E. Houston Legacy Foundation. Вона консультувала дизайнерів щодо зовнішності Barbie та деталей образу.

За словами Пет Г’юстон, ідея власної Barbie виникла у співачки ще близько 20 років тому. Тоді обговорювали ляльку, пов’язану з її роллю у фільмі «Охоронець», однак проєкт так і не реалізували. Нинішню версію Пет Г’юстон назвала здійсненням давньої мрії Вітні.

Для нової Barbie обрали образ із кліпу на пісню «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)» — головний сингл з другого альбому Г’юстон «Whitney». Композиція вийшла 1987 року, очолила Billboard Hot 100 і принесла співачці «Ґреммі» за найкраще жіноче попвокальне виконання.

Через десятиліття пісня залишилася одним із головних хітів Г’юстон: 2023 року Billboard поставив її на перше місце у своєму рейтингу 500 найкращих поппісень усіх часів.