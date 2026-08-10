Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Mattel випустила Barbie на честь співачки Вітні Г’юстон

Ірина Маймур 10 серпня 2026
598

Компанія Mattel випустила першу колекційну Barbie, присвячену американській співачці Вітні Г’юстон. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Ляльку вперше представили 8 серпня в Атланті під час п’ятої Legacy of Love Gala — щорічного благодійного вечора, який проводить Whitney E. Houston Legacy Foundation, фонд, що опікується спадщиною співачки. Офіційний реліз Barbie відбувся наступного дня, 9 серпня, коли Вітні Г’юстон виповнилося б 63 роки.

Barbie відтворює один із найвпізнаваніших образів співачки 1980-х. На ній фіолетова сукня, туфлі на підборах і довгі кольорові сережки з намистинами. Образ доповнили об’ємною зачіскою та фіолетово-золотим макіяжем. До комплекту також входять чорний мікрофон і стійка.

Над лялькою Mattel працювала разом із Пет Г’юстон — невісткою співачки, дружиною її брата Гері, розпорядницею The Estate of Whitney E. Houston і президенткою Whitney E. Houston Legacy Foundation. Вона консультувала дизайнерів щодо зовнішності Barbie та деталей образу.

За словами Пет Г’юстон, ідея власної Barbie виникла у співачки ще близько 20 років тому. Тоді обговорювали ляльку, пов’язану з її роллю у фільмі «Охоронець», однак проєкт так і не реалізували. Нинішню версію Пет Г’юстон назвала здійсненням давньої мрії Вітні.

Для нової Barbie обрали образ із кліпу на пісню «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)» — головний сингл з другого альбому Г’юстон «Whitney». Композиція вийшла 1987 року, очолила Billboard Hot 100 і принесла співачці «Ґреммі» за найкраще жіноче попвокальне виконання.

Прев'ю відео

Через десятиліття пісня залишилася одним із головних хітів Г’юстон: 2023 року Billboard поставив її на перше місце у своєму рейтингу 500 найкращих поппісень усіх часів.

Мітки
Новини
Читайте також
Три роботи Бенксі коштували британським платникам податків майже £150 тисяч на прибирання та охорону Біля берегів Сицилії знайшли затонуле римське судно із сотнями амфор Австралійський гурт breathe. обрав фото з концерту в Києві для обкладинки нового альбому У Німеччині через посуху з-під води знову з’явилися «камені голоду»
Київські замальовки. Випуск 49 09 серпня 2026 Скажіть чі-і-і-із: пармезан — сир, що став мистецтвом 07 серпня 2026 Сцілла чи Харібда? Тест на те, як добре ви пам'ятаєте «Одіссею» 07 серпня 2026 Фінал «Ста років самотності», повернення Теда Лассо та новий проєкт Раяна Мерфі: 13 серіалів серпня 06 серпня 2026 Гаряча пора: як кияни переживають найспекотніші дні літа 06 серпня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок серпня 06 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку