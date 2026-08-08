На Теремках у Києві призупинили вирубку дерев для теплотраси після протесту

На Теремках у Києві 8 серпня відбувся масштабний протест проти вирубування дерев у парковій зоні для прокладання теплотраси. Після зустрічі з протестувальниками заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив про призупинення робіт до 12 серпня, повідомив кореспондент NV.

Також, як пише пам'яткоохоронець Дмитро Перов, під час зустрічі Пантелєєв, який відповідає в КМДА за житлово-комунальне господарство, заявив, що наразі не бачить технічної альтернативи прокладанню тепломережі через зелену зону.

За його словами, попередній варіант передбачав прокладання мережі вздовж дороги, однак для цього довелося б перекривати та розкопувати вулицю, що ускладнило б рух транспорту.

Водночас активісти наполягають, що альтернативний маршрут існував у попередній проєктній документації. Вони вимагають показати документи та пояснити, чому трасу тепломережі перенесли через паркову територію.

За даними ЗМІ, під вирубку потрапляють близько 660-662 дерев, серед яких є дуби віком до 100 років.

Міська влада пояснює будівництво необхідністю створити резервну тепломережу для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2.

Її мають використовувати у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. У КМДА також заявляють, що після завершення робіт територію планують відновити та висадити нові дерева.

Напередодні, 6 серпня, під час протесту на Теремках сталися сутички між активістами та поліцією. Учасники акції заявляли про силове відтіснення людей і затримання неповнолітніх.

Поліція зі свого боку стверджує, що роботи мають необхідні дозвільні документи, а правоохоронці перебували на місці для забезпечення порядку.

Після сьогоднішньої зустрічі активісти із ГО «Зелені Теремки» закликали 9 серпня вийти на акцію під КМДА. Серед вимог — припинити вирубку та домогтися відставки мера Києва Віталія Кличка.