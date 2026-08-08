В Італії грабіжники за 8 годин викрали з офісу паливної компанії 30 творів мистецтва на $4,6 мільйона

В італійському місті Л'Аквіла група з 10 людей пограбувала штаб-квартиру паливної компанії Lilli Petroli та винесла близько 30 творів мистецтва. Загальну вартість викраденого оцінюють у понад $4,63 мільйона, пише ARTnews.

Пограбування сталося 28 липня. Зловмисники використали вантажівку компанії, щоб протаранити ворота, після чого провели всередині будівлі близько восьми годин. Вони обшукали офіси та лобі, де власник компанії Мауро Ліллі виставляв свою приватну колекцію.

Серед викраденого — барельєфи, які приписують Пабло Пікассо, бронзова скульптура балерини Джакомо Манцу, картини італійського художника Бруно д'Арчевії та роботи скульптора Маріо Моретто. Колекція не була застрахована.

Грабіжники також пошкодили меблі та підлогу в будівлі. Власник компанії розповів, що вони «нічого не пощадили».

З огляду на масштаб і організованість пограбування поліція припускає, що роботи могли викрасти на замовлення злочинної мережі, яка займається міжнародною торгівлею мистецтвом.

Водночас експерт із повернення викрадених творів Крістофер Марінелло вважає, що напад міг бути радше актом помсти власнику, ніж типовим пограбуванням на замовлення. Частина викрадених робіт не належить до особливо дорогих творів мистецтва, а Ліллі відомий своєю пристрастю до колекціонування.