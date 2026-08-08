Netflix поселив чоловіка в білборді у Лос-Анджелесі — це рекламна кампанія нового трилера

У Лос-Анджелесі чоловік оселився всередині облаштованого білборда над бульваром Сансет. Незвичайну рекламну акцію Netflix запустив напередодні прем'єри трилера «The Last House», яка відбудеться на стримінгу 9 серпня, пише Deadline.

Усередині білборда облаштували невелику вітальню з панорамним вікном, а сама конструкція розташована приблизно на висоті дев'яти метрів.

Протягом кількох днів перформер житиме всередині та взаємодіятиме з перехожими за допомогою білої маркерної дошки. Netflix уже показав відео, на якому чоловік у халаті їсть пластівці та розглядає місто у бінокль.

There's a guy in there pic.twitter.com/L79Q7pisNP — Netflix (@netflix) August 6, 2026

Інсталяція відтворює зав'язку «The Last House». За сюжетом, сім'я з чотирьох людей опиняється замкненою у власному будинку без можливості втекти. Їм поступово бракує їжі та інших ресурсів, а невідома загроза не дозволяє залишити помешкання.