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Netflix поселив чоловіка в білборді у Лос-Анджелесі — це рекламна кампанія нового трилера

Іван Назаренко 08 серпня 2026
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У Лос-Анджелесі чоловік оселився всередині облаштованого білборда над бульваром Сансет. Незвичайну рекламну акцію Netflix запустив напередодні прем'єри трилера «The Last House», яка відбудеться на стримінгу 9 серпня, пише Deadline.

Усередині білборда облаштували невелику вітальню з панорамним вікном, а сама конструкція розташована приблизно на висоті дев'яти метрів.

Протягом кількох днів перформер житиме всередині та взаємодіятиме з перехожими за допомогою білої маркерної дошки. Netflix уже показав відео, на якому чоловік у халаті їсть пластівці та розглядає місто у бінокль.

Інсталяція відтворює зав'язку «The Last House». За сюжетом, сім'я з чотирьох людей опиняється замкненою у власному будинку без можливості втекти. Їм поступово бракує їжі та інших ресурсів, а невідома загроза не дозволяє залишити помешкання.

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