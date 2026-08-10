Пісні, згенеровані в Suno, стане легше розпізнати: ШІ-сервіс вводить водяні знаки

Музичний ШІ-сервіс Suno почне додавати до створених на платформі треків аудіоводяні знаки та цифрові відбитки. Завдяки цьому їх можна буде розпізнавати після публікації на інших платформах, повідомив співзасновник і CEO Suno Майкі Шульман.

За словами Шульмана, частину інструментів прозорості сервіс уже починає впроваджувати, а технології водяних знаків і цифрових аудіовідбитків з’являться протягом найближчих тижнів.

Аудіоводяний знак — це прихований сигнал або інформація всередині аудіофайлу, за якими можна визначити його походження. Цифровий відбиток працює інакше: система створює унікальну характеристику запису, за якою його можна зіставити й розпізнати. У Suno заявляють, що нові механізми мають бути стійкими до втручання і не впливати на прослуховування музики.

Компанія розраховує, що це допоможе музичним платформам і дистриб’юторам визначати треки, створені за допомогою Suno, та боротися із шахрайством і зловживаннями. При цьому маркування саме по собі не має визначати, наскільки композиція «хороша», цінна або «достатньо людська».

Паралельно Suno готує нову політику завантажень. Вона має обмежити можливість масово вивантажувати створені в сервісі композиції на стримінгові платформи. У компанії стверджують, що для більшості користувачів нічого суттєво не зміниться, однак масштабне поширення великої кількості треків стане складнішим.

Сервіс також уточнив правила щодо копіювання чужої музики. Suno забороняє відтворювати вже наявні пісні, завантажувати матеріали без прав на їхнє використання та використовувати голос або зовнішність реальної людини без дозволу. Під забороною також спам, штучне накручування активності, використання ботів для обходу систем і аудіозаписи, які видають за справжні. За порушення передбачені попередження, тимчасове або постійне блокування акаунта, а в окремих випадках — передача інформації відповідним органам.

У Suno також заявляють, що не дозволяють створювати пісні за прямими запитами на конкретного артиста або захищену авторським правом композицію. Якщо в промпті згадується ім’я виконавця, сервіс прибирає його та переводить запит у опис музичних характеристик. Для перевірки завантажених аудіо й текстів компанія співпрацює з Audible Magic, Musixmatch та іншими технологічними сервісами.

Нові правила з’являються на тлі судових спорів Suno з музичною індустрією. Компанія продовжує судитися з Universal Music Group і Sony Music Group через використання захищених записів для навчання ШІ. Водночас Warner Music Group у листопаді 2025 року врегулювала свій позов до Suno та уклала з компанією угоду про роботу з ліцензованими моделями.

31 липня 2026 року Мюнхенський земельний суд також став на бік німецької організації GEMA у справі проти Suno. Суд постановив, що компанія порушила авторські права, використовуючи без дозволу пісні з репертуару GEMA, та зобов’язав її виплатити компенсацію, розмір якої ще не визначили. Suno не погодилася з рішенням і розглядає можливість апеляції.

Разом із технічними змінами Suno оприлюднила власні принципи роботи з генеративною музикою. Компанія заявляє, що ШІ має допомагати створювати оригінальну музику, а не копіювати артистів, а сама технологія — доповнювати людську творчість, а не замінювати її.