«Одіссея» обійшла «Темного лицаря» і стала найкасовішою стрічкою Крістофера Нолана

Екранізація епічної поеми Гомера «Одіссея» подолала позначку в мільярд доларів у світовому прокаті. Стрічка стала найкасовішою роботою Крістофера Нолана, випередивши «Темний лицар повертається» 2012 року, який свого часу зібрав $1,085 млрд. Про це повідомляє Deadline.

Після чотирьох вікендів у прокаті загальні збори «Одіссеї» сягнули близько $1,1 млрд. Із цієї суми $461,1 млн фільм заробив у США, ще $643,6 млн — на міжнародних ринках.

Загалом фільми Нолана вже зібрали понад $7 млрд у світовому прокаті. Ще одна його робота, випущена Universal, — «Оппенгеймер», який здобув сім премій «Оскар», — заробила $975,8 млн і посідає четверте місце серед найкасовіших картин режисера.

«Одіссея» також стала другим найкасовішим фільмом із рейтингом R як у США, так і у світі. Попереду залишається «Дедпул і Росомаха», світові збори якого становлять $1,33 млрд.

Водночас «Одіссея» є найкасовішою стрічкою з рейтингом R, випущеною 2026 року, — як у Північній Америці, так і у світовому прокаті.

Картина також встановила особисті касові рекорди для кількох акторів. Вона стала найкасовішим фільмом у кар’єрі Метта Деймона, Енн Гетевей та Роберта Паттінсона за показниками світового прокату.

Серед інших мільярдних релізів року — «Супер Маріо: Галактика» зі зборами $1,01 млрд, «Майкл» із $1,016 млрд, «Історія іграшок 5» із $1,09 млрд та «Людина-павук: Новий день», світові збори якого перевищили $1,26 млрд.

Таким чином, «Одіссея» наразі посідає друге місце серед найкасовіших фільмів 2026 року, поступаючись лише новому «Людині-павуку».