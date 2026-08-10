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У Британії змінили маршрут енергокабелю за £430 мільйонів через могилу Доббі з «Гаррі Поттера»

Іван Назаренко 10 серпня 2026
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Шанувальники «Гаррі Поттера» змусили змінити маршрут нового підводного енергетичного кабелю між Великою Британією та Ірландією, оскільки він мав пройти через місце, яке фанати вважають «могилою» ельфа Доббі. Про це повідомляє The Guardian.

У фільмі «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії» домашнього ельфа Доббі поховали на пляжі Фрешвотер-Вест у Вельсі. Після виходу стрічки шанувальники регулярно залишають там камені з написом «Тут лежить Доббі». Національний фонд, який опікується пляжем, просить цього не робити, оскільки територія має екологічну цінність.

Початковий маршрут енергетичного інтерконектора Greenlink вартістю £430 мільйонів проходив так, що 200-кілометровий кабель до ірландського графства Вексфорд вийшов би на берег саме поблизу «могили».

Про це випадково дізналися фанати після того, як керівник проєкту Саймон Ладлем розповів BBC, де кабель планують прокласти під землею. За його словами, після виходу сюжету компанія отримала сотні дзвінків від обурених шанувальників.

Сам Ладлем спочатку не розумів причини реакції. Він зізнався, що не знав, хто такий Доббі, і вважав дивним, що люди так серйозно ставляться до могили вигаданого персонажа. Після цього компанія залучила планувальників, які знайшли альтернативний маршрут.

Урешті кабель прокладуть в іншому місці. За словами Ладлема, новий маршрут проходить неподалік від справжніх археологічних пам’яток бронзової доби, зокрема поховальних урн, але могилу Доббі вдалося оминути.

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