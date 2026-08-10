Apple планує випустити AirPods із вбудованими камерами

Компанія Apple може презентувати навушники AirPods із вбудованими камерами під час осінньої презентації iPhone 18 Pro. Камери планують використовувати не для фото чи відео, а для роботи функцій штучного інтелекту та допомоги користувачам із порушеннями зору, повідомляє Hypebeast.

Навушники можуть отримати функції візуального інтелекту. Зокрема, користувачі за допомогою Siri отримуватимуть інформацію про предмети та простір навколо себе.

За наявною інформацією, вбудовані сенсори не призначені для звичайної фото- чи відеозйомки. Їх планують використовувати для збору візуальних даних низької роздільної здатності, які оброблятиме штучний інтелект. Система зможе допомагати користувачеві орієнтуватися у просторі та відповідати на запитання про навколишні об’єкти.

Одним із ключових напрямів використання такої технології може стати допомога людям із порушеннями зору.

Раніше Apple анонсувала оновлення для функцій доступності VoiceOver і Magnifier із використанням Apple Intelligence. VoiceOver допомагає людям із порушеннями зору користуватися пристроями, озвучуючи елементи на екрані, а Magnifier працює як цифрова лупа та за допомогою камери розпізнає й описує об’єкти навколо. Функція Image Explorer, зокрема, дає змогу отримувати детальні описи навколишнього середовища через камеру смартфона, а також ставити уточнювальні запитання про окремі предмети.

Інтеграція таких можливостей безпосередньо в AirPods може дозволити користуватися ними без необхідності тримати смартфон у руках.

Водночас Apple, за даними ЗМІ, працює і над питанням конфіденційності. Передбачається, що навушники отримають невеликий світлодіодний індикатор, який блиматиме під час роботи камер. Таким чином люди поруч зможуть бачити, коли пристрій аналізує візуальну інформацію.

Нові можливості можуть стати продовженням розвитку AirPods як пристрою не лише для прослуховування аудіо. 2024 року Apple додала функції, пов’язані з контролем слуху, а 2025 року AirPods Pro 3 отримали можливість вимірювання частоти серцевих скорочень.