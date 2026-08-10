Австралійський гурт breathe. обрав фото з концерту в Києві для обкладинки нового альбому

Австралійський дует breathe. використав фотографію з концерту в Києві для обкладинки свого другого альбому, повідомили музиканти в соцмережах.

За словами музикантів, світлину зробили в столиці України під час одного з найбільш емоційних моментів, які вони переживали на сцені.

На обкладинці зображена слухачка, яку гурт у дописі позначив як @annbtnk. Авторкою кадру стала українська музична фотографка Тетяна Горбатюк.

Учасники breathe. пояснюють, що саме ця світлина найточніше передає настрій другого альбому. У виразі обличчя дівчини музиканти побачили людяність, надію, смуток, силу й любов.

Нові пісні дует описує як «композиції про людські почуття та пошук зв’язку між людьми в моменти нестабільності». Обкладинка, за задумом музикантів, має нагадувати, що за заголовками, дописами та статистикою завжди стоять конкретні люди зі своїми переживаннями.

Назву і дату виходу другого альбому breathe. поки що не оголосили. Дебютний повноформатний альбом дуету For Your Darkest Days вийшов 30 жовтня 2025 року.

У липні breathe. приїхали до України з двома концертами. 17 липня вони виступили у Львові, а 19 липня — на Atlas Festival у Києві. Дует не планував концертів у 2026 році та відмовився від турів, але погодився приїхати в Україну через зв’язок з українською аудиторією, яка активно слухала їхню музику під час повномасштабної війни.

Тетяна Горбатюк цього року увійшла до шортліста Abbey Road Music Photography Awards 2026 у категорії Portrait. До короткого списку потрапила інша її робота — фотографія дніпровського гурту Fuji Moodji. У кожній категорії премії відібрали по 15 робіт, а церемонія нагородження відбудеться 24 вересня в Лондоні.

breathe. — дует із Сіднея, до якого входять Шон Вокер та Ендрю Грант. Проєкт працює на стику жанрів давнтемпо, соул та атмосферної електроніки.