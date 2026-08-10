Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Австралійський гурт breathe. обрав фото з концерту в Києві для обкладинки нового альбому

Ірина Маймур 10 серпня 2026
537

Австралійський дует breathe. використав фотографію з концерту в Києві для обкладинки свого другого альбому, повідомили музиканти в соцмережах.

За словами музикантів, світлину зробили в столиці України під час одного з найбільш емоційних моментів, які вони переживали на сцені.

На обкладинці зображена слухачка, яку гурт у дописі позначив як @annbtnk. Авторкою кадру стала українська музична фотографка Тетяна Горбатюк.

Учасники breathe. пояснюють, що саме ця світлина найточніше передає настрій другого альбому. У виразі обличчя дівчини музиканти побачили людяність, надію, смуток, силу й любов.

Нові пісні дует описує як «композиції про людські почуття та пошук зв’язку між людьми в моменти нестабільності». Обкладинка, за задумом музикантів, має нагадувати, що за заголовками, дописами та статистикою завжди стоять конкретні люди зі своїми переживаннями.

Назву і дату виходу другого альбому breathe. поки що не оголосили. Дебютний повноформатний альбом дуету For Your Darkest Days вийшов 30 жовтня 2025 року.

У липні breathe. приїхали до України з двома концертами. 17 липня вони виступили у Львові, а 19 липня — на Atlas Festival у Києві. Дует не планував концертів у 2026 році та відмовився від турів, але погодився приїхати в Україну через зв’язок з українською аудиторією, яка активно слухала їхню музику під час повномасштабної війни.

Тетяна Горбатюк цього року увійшла до шортліста Abbey Road Music Photography Awards 2026 у категорії Portrait. До короткого списку потрапила інша її робота — фотографія дніпровського гурту Fuji Moodji. У кожній категорії премії відібрали по 15 робіт, а церемонія нагородження відбудеться 24 вересня в Лондоні.

breathe. — дует із Сіднея, до якого входять Шон Вокер та Ендрю Грант. Проєкт працює на стику жанрів давнтемпо, соул та атмосферної електроніки.

Фото на обкладинці: Breathe.Team
Мітки
Новини
Читайте також
Три роботи Бенксі коштували британським платникам податків майже £150 тисяч на прибирання та охорону Біля берегів Сицилії знайшли затонуле римське судно із сотнями амфор У Німеччині через посуху з-під води знову з’явилися «камені голоду» Apple планує випустити AirPods із вбудованими камерами
Київські замальовки. Випуск 49 09 серпня 2026 Скажіть чі-і-і-із: пармезан — сир, що став мистецтвом 07 серпня 2026 Сцілла чи Харібда? Тест на те, як добре ви пам'ятаєте «Одіссею» 07 серпня 2026 Фінал «Ста років самотності», повернення Теда Лассо та новий проєкт Раяна Мерфі: 13 серіалів серпня 06 серпня 2026 Гаряча пора: як кияни переживають найспекотніші дні літа 06 серпня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок серпня 06 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку