У Німеччині через посуху з-під води знову з’явилися «камені голоду»

Через тривалу посуху та низький рівень води в Ельбі поблизу німецького міста Пірна з-під води знову показалися так звані «камені голоду» — валуни з позначками про сильні посухи минулих століть. Про це повідомляє Der Spiegel.

На одному з таких каменів у районі Оберпоста в Пірні викарбувано понад 20 дат, найдавніша з яких відноситься до 1707 року. Позначки залишали у роки, коли рівень води в Ельбі опускався до критично низьких значень.

Водночас один із написів з’явився відносно недавно — 2018 року, коли в регіоні також фіксували історично низький рівень води.

За даними земельного центру з боротьби з повенями, рівень Ельби біля Пірни вже деякий час залишається значно нижчим за один метр. У Дрездені він становить близько 54 сантиметрів.

Вода відступила і в інших річках регіону, зокрема в Мульде, Білій Ельстері, Шпрее та Нейсе.

Міністр навколишнього середовища Німеччини Карстен Шнайдер раніше заявив, що за останні 25 років країна втратила близько 60 млрд кубометрів води. За його словами, це приблизно відповідає об’єму Боденського озера.

Серед причин міністр назвав частіші періоди посухи, а також значну площу асфальтованих територій, випрямлення русел річок і виснаження ґрунтів, які через це гірше утримують воду.

На тлі проблем із водними ресурсами в Німеччині запустили нову інформаційну систему Niwis, яка дає змогу відстежувати регіони, що найбільше потерпають від низького рівня води. Вона використовує інформацію приблизно з 350 станцій моніторингу поверхневих вод та ще близько 230 пунктів спостереження за рівнем ґрунтових вод.

Нинішнє обміління річок у Європі відбувається після рекордної хвилі спеки, яка наприкінці червня охопила західну частину континенту. У 27 європейських країнах у період із 22 до 28 червня зафіксували 10 650 випадків надлишкової смертності. Понад 9 тисяч із них припали на людей віком від 65 років.

Раніше через тривалу посуху різко впав і рівень води в Дунаї поблизу сербського порту Прахово. Над поверхнею річки тоді з’явилися рештки десятків німецьких військових кораблів часів Другої світової війни.