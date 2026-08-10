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Біля берегів Сицилії знайшли затонуле римське судно із сотнями амфор

Кирило Шостак 10 серпня 2026
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Біля берегів Сицилії знайшли затонуле римське судно із сотнями амфор

Біля узбережжя Сицилії виявили затонуле судно римської епохи, яке, ймовірно, датується II–I століттями до нашої ери. На морському дні також знайшли сотні амфор та кілька свинцевих конструкцій, повідомляє Euronews.

Знахідку виявили приблизно за три милі від узбережжя міста Мазара-дель-Валло — на глибині близько 46 метрів.

За даними Міністерства культури Італії, навколо судна лежать сотні амфор. Крім того, археологи виявили два свинцеві якорі та ще одну конструкцію з цього металу.

Міністр культури Італії Алессандро Джулі назвав знахідку одним із найважливіших підводних археологічних відкриттів останніх років. За його словами, затонуле судно може дати нову інформацію про людей, торговельні маршрути та обмін товарами в Середземномор’ї в античний період.

«Море продовжує повертати нам дорогоцінні фрагменти нашої історії», — заявив Джулі.

Судно виявили під час спільної інспекції карабінерів із підрозділу захисту культурної спадщини в Палермо, Управління морського нагляду Сицилійського регіону та підводного підрозділу карабінерів у Мессіні. До операції також залучили патрульний катер карабінерів у Трапані.

Прев'ю відео

Перевірку провели після отримання інформації від приватних осіб.

Тепер район знахідки планують детальніше задокументувати та дослідити. Фахівці мають реконструювати археологічний контекст судна та визначити необхідні заходи для його захисту.

За кілька днів до цього біля острова Панарея в Еолійському архіпелазі повідомили про інше відкриття — великий підводний кратер і нові гідротермальні джерела.

Кратер розташований приблизно за одну морську милю на північний схід від Панареї на глибині від 60 до 80 метрів. Його розміри становлять близько 100 метрів завдовжки та 60 метрів завширшки.

Поруч також виявили гідротермальні джерела, де з морського дна виходять гази. Науковці очікують, що знахідка допоможе детальніше дослідити підводну вулканічну систему острова та її розвиток.

Фото на обкладинці: Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale
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