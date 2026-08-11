Музей Прадо в Мадриді показав, як сонячне затемнення змінює вигляд відомих картин

Музей Прадо в Мадриді створив відео, у якому за допомогою штучного інтелекту показав, як сонячне затемнення може змінити сприйняття відомих картин. Проєкт «Прадо у світлі затемнення» присвятили сонячному затемненню, яке буде видно в Іспанії 12 серпня, пише Euronews.

У відео поступово змінюється освітлення 11 картин із колекції музею. Серед них — «Меніни» Дієго Веласкеса, «Парасолька» Франсіско Гойї, «Автопортрет» Альбрехта Дюрера та «Сон Якова» Хосе де Рібери.

Автори показують, як зміна освітлення впливає на кольори, тіні, форми й загальну атмосферу картин. Затемнення поступово накриває зображені сцени, дозволяючи побачити знайомі твори під незвичним кутом.

Проєкт створила студія AMB Piensa, поєднавши генеративний ШІ, цифрову графіку та традиційні методи обробки зображень. ШІ використовували для відтворення глибини, руху камери, зміни освітлення та поступового затемнення окремих елементів картин.

Водночас відео не створювали повністю автоматично, кожну сцену перевіряли та вручну коригували, щоб зберегти характер оригінальних робіт.

У Прадо зазначають, що проєкт має й просвітницьку мету — привернути увагу до музейної колекції людей, які зазвичай не відвідують музеї, та показати, наскільки сильно сприйняття мистецтва залежить від освітлення.