Барак Обама запустить подкаст про шість книжок, які сформували його світогляд

Барак Обама запустить подкаст про книжки, які вплинули на його світогляд. Шестисерійний «A Great Book with Barack Obama» вийде на Audible 24 вересня, пише The Guardian.

У кожному епізоді колишній президент США разом із запрошеним гостем обговорюватиме одну з книжок, які він обрав для проєкту.

Для подкасту Обама обрав шість творів: «Пісня Соломона» Тоні Моррісон, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна, «Усі гарні коні» Кормака Маккарті, «Гілеад» Мерилінн Робінсон, «Кітляр, кравець, солдат, шпигун» Джона ле Карре та «Вся королівська рать» Роберта Пенна Воррена. Гостей програми поки що не оголосили.

«Книжки завжди допомагали мені зрозуміти, хто я і у що вірю. Ці шість книжок залишалися зі мною протягом усього життя, і кожна з них може розповісти щось про людський досвід», — сказав Обама.

За його словами, у подкасті він хоче разом із друзями поговорити про те, чому ці твори залишаються важливими, як вони допомагають краще розуміти себе та інших і чому література досі має значення.

Подкаст створюють Audible та продакшн-компанія Higher Ground, заснована Бараком і Мішель Обамами. Колишній президент США вже багато років ділиться власними книжковими рекомендаціями, зокрема, щоліта публікує список прочитаного.

Цьогоріч до його літнього списку увійшли «Kin» Тайарі Джонс, «Vigil» Джорджа Сондерса, «The Things We Never Say» Елізабет Страут, «Transcription» Бена Лернера та «Cool Machine» Колсона Вайтгеда.

На відміну від цих переважно сучасних творів, книжки для нового подкасту Обама здебільшого обрав серед літератури XX століття. Єдиним винятком стала «Гілеад» Мерилінн Робінсон, опублікована у 2004 році. Обама познайомився з письменницею після того, як запросив її на вечерю до Білого дому, а у 2012 році нагородив її Національною гуманітарною медаллю.