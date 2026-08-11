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У Києві відбудеться сьомий фестиваль Brave! Factory: виступлять понад 50 артистів

Ірина Маймур 11 серпня 2026
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22–23 серпня на Кіностудії ім. Олександра Довженка в Києві відбудеться фестиваль Brave! Factory. На семи сценах виступлять понад 50 артистів, а окремою частиною програми стане медіаарт, який куруватиме український художник Олексій Сай, повідомили БЖ в команді фестивалю.

За словами організаторів, цьогоріч Brave! Factory матиме найбільший для фестивалю міжнародний лайнап від початку повномасштабного вторгнення. Наразі оголошено близько 80% програми.

Серед іноземних артистів — французький мультиінструменталіст Mezerg, який використовує у своїх лайвах терменвокс, японський селектор DJ Masda, C.A.R., Unai Trotti, Wallace, Sweely та нью-йоркський селектор J.Richards. Також до Києва приїдуть японський психоделічний гурт Heavenphetamine та румунський дует K not K, раніше відомий як Karpov not Kasparov.

В українській частині лайнапу заявлені SI Process, джазове тріо Sigmund Friends, Andrey Sirotkin, Bogdan Zaiets, Seba Korecky з NOTA CLÜB, Ready in LED, Blooms Corda, Tik Tu та Kinnota. Serge Jazzmate і Bèllis зіграють спільний b2b-сет.

У діджейській програмі також виступлять iO (Mulen), резиденти Closer Borys і Roman K та співзасновник Rhythm Büro Igor Glushko. За інформацією організаторів, майже кожен другий виступ на фестивалі буде наживо.

Артпрограму Brave! Factory цього року вперше куруватиме Олексій Сай. Центральним напрямом стане медіаарт, а роботи створюватимуть або адаптуватимуть спеціально для простору Кіностудії ім. Довженка. До програми також планують залучити іноземних художників.

Цьогорічна концепція фестивалю отримала назву «Народжені Brave!» і присвячена спільноті, яка сформувалася навколо Brave! Factory за сім років його існування.

Ще одним нововведенням стане дитячий майданчик — його на Brave! Factory облаштують уперше.

Фото надані БЖ пресслужбою фестивалю
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