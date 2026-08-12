Ніколас Голт зіграє Ґільдероя Локарта у другому сезоні серіалу «Гаррі Поттер»

Британський актор Ніколас Голт приєднався до другого сезону серіалу HBO «Гаррі Поттер». Він зіграє Ґільдероя Локарта — викладача захисту від темних мистецтв і одного з ключових персонажів «Гаррі Поттера і таємної кімнати». Про це повідомляє Deadline.

Локарт — відомий у світі чарівників письменник, одержимий власною популярністю. Він добре володіє закляттями пам’яті, а Дамблдор запрошує його викладати у Гоґвортсі. У фільмі «Гаррі Поттер і таємна кімната» 2002 року цього персонажа зіграв Кеннет Брана.

HBO продовжив «Гаррі Поттера» на другий сезон у травні 2026 року. Зйомки планують розпочати восени — ще до прем’єри першого сезону «Гаррі Поттер і філософський камінь», яка очікується на Різдво. Серіал виходитиме на HBO та HBO Max.

Гаррі Поттера у новій екранізації грає Домінік Маклафлін, Рона Візлі — Аластер Стаут, а Герміону Ґрейнджер — Арабелла Стентон. До основного касту також увійшли Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґріда, Джон Літгоу — Альбуса Дамблдора, Паапа Ессієду — Северуса Снейпа та Джанет Мактір — професорки Макґонеґел.

Шоуранеркою і сценаристкою першого сезону стала Франческа Ґардінер. Марк Майлод виступає виконавчим продюсером і режисером кількох епізодів. У другому сезоні до Ґардінер як співшоуранер приєднається Джон Браун, який працював сценаристом першого сезону.

Ніколас Голт відомий за серіалами «Скінс» і «Велика», а також фільмами «Меню», «Присяжний № 2» і «Носферату». У «Супермені» він зіграв Лекса Лютора та має повернутися до цієї ролі у майбутній стрічці «Людина завтрашнього дня».