Spotify маркуватиме ШІ-артистів і перестане рекомендувати їх користувачам

Spotify планує окремо позначати артистів, створених за допомогою штучного інтелекту, та виключати їх із персоналізованих рекомендацій. Нові правила мають допомогти користувачам відрізняти реальних виконавців від вигаданих ШІ-персонажів, повідомляє The Guardian.

Для таких профілів платформа запровадить спеціальну позначку «ШІ-персонаж», яка відображатиметься на сторінці артиста та біля його треків у плейлістах.

Очікується, що з вересня створені штучним інтелектом виконавці за замовчуванням не потраплятимуть до персоналізованих рекомендацій Spotify.

«Справжній зв’язок між артистом і шанувальником може будуватися лише на фундаменті довіри й автентичності. У музиці це означає, що слухачі мають бути впевнені: артист, який стоїть за музикою, є тим, за кого себе видає», — заявили у Spotify.

Творці музики зможуть самостійно повідомляти, що образ виконавця створено за допомогою ШІ. Однак платформа не покладатиметься лише на такі зізнання.

Компанія планує використовувати перевірку людьми та власні інструменти розслідування на основі штучного інтелекту, щоб визначати фальшиві профілі.

У Spotify пояснили, що користувачам не подобається бачити сторінку артиста, яка має вигляд профілю реальної людини, а згодом дізнаватися, що цей образ був штучно згенерований.

Проблема стала особливо помітною на тлі стрімкого поширення генеративних інструментів. За даними Spotify, протягом одного року сервіс видалив 75 мільйонів спам-треків. Загалом у легальному каталозі платформи налічується близько 100 мільйонів композицій.

Одним із найвідоміших прикладів став гурт The Velvet Sundown, стилізований під американський рок 1970-х. Після суперечок щодо походження колективу в соцмережах проєкту підтвердили, що він створений із використанням штучного інтелекту та перебуває «десь посередині» між людиною і машиною.

Нині The Velvet Sundown має близько 117 тисяч щомісячних слухачів на Spotify. У профілі гурту зазначено, що це «проєкт, який використовує синтетичну музику», однак чіткої ШІ-позначки наразі немає.

Схожі питання виникали і щодо соул-співачки Sienna Rose, яка потрапила до топ-50 вірусних хітів Spotify. Вона має понад пів мільйона щомісячних слухачів, однак не виступала наживо та не випускала відео, попри велику кількість релізів за короткий час. У її профілі також не вказано, чи образ створено за допомогою штучного інтелекту.