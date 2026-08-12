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Навушники Samsung зможуть працювати як слуховий апарат

Ірина Маймур 12 серпня 2026
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Компанія Samsung додасть у навушники Galaxy Buds3 Pro та Galaxy Buds4 Pro функцію, що дасть змогу використовувати їх як слуховий апарат. Вона отримала дозвіл Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA), повідомили в Samsung Electronics.

Функція призначена для людей від 18 років із легкою або помірною втратою слуху. Вона допомагатиме краще чути розмови, тихі та віддалені голоси й окремі високі звуки. Для її використання у США не знадобиться рецепт.

Перед налаштуванням користувач зможе самостійно перевірити слух за допомогою Galaxy Buds. Тест триватиме близько п’яти хвилин і перевірятиме кожне вухо окремо. Після цього система покаже, чи є втрата слуху та наскільки вона виражена.

Результати тесту навушники використовуватимуть для автоматичного налаштування звуку. Galaxy Buds підсилюватимуть саме ті звуки й частоти, які конкретній людині складніше чути. Результати перевірки також можна буде переглянути в застосунку Samsung Health.

Навушники зможуть приглушувати фоновий шум і краще виділяти голос людини, яка перебуває перед користувачем. Це має полегшити, зокрема, спілкування в шумних місцях.

Samsung наголошує, що функція не замінює професійну діагностику або лікування у лікаря. Вона розрахована саме на людей із легкою або помірною втратою слуху.

Функції перевірки слуху та слухового апарата з’являться на Galaxy Buds3 Pro і Galaxy Buds4 Pro у США та на окремих інших ринках у четвертому кварталі 2026 року. Для роботи знадобиться сумісний смартфон Galaxy з One UI 8 або новішою версією.

Схожу функцію слухового апарата вже підтримують навушники AirPods Pro від Apple.

Фото: Samsung Electronics
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