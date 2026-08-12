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Австрійська перформерка Флорентіна Гользінгер вперше приїде в Україну

Кирило Шостак 12 серпня 2026
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Австрійська перформерка Флорентіна Гользінгер вперше приїде в Україну

Австрійська хореографка, режисерка і перформерка Флорентіна Гользінгер вперше приїде в Україну. Вона проведе серію подій у Києві, Одесі та Львові, а також зустрінеться з українськими митцями, повідомляє громадська організація КЇ PLATFORMA.

Гользінгер вважають однією з найвпливовіших і найбільш обговорюваних постатей сучасного європейського перформативного мистецтва. Вона працює на межі танцю, театру, цирку, опери та візуального мистецтва, використовує каскадерські трюки й створює масштабні ансамблеві постановки переважно з жіночим складом.

26 серпня у Києві відбудеться закритий воркшоп Гользінгер для перформерів.

Під час першого візиту в Україну Гользінгер також планує познайомитися з українським культурним середовищем і зустрітися з місцевими митцями.

2026 року Флорентіна Гользінгер представляє Австрію на 61-й Венеційській бієнале мистецтв із проєктом «Seaworld Venice» («Морський світ Венеції»).

Художниця перетворила простір на поєднання підводного парку розваг та очисної споруди, де головним елементом стає вода. Проєкт досліджує «шлях води — від життєво необхідного ресурсу до стічних відходів — і стирає межу між чистотою та забрудненням».

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Усередині павільйону відбувається перформанс, що нагадує шоу морських тварин у аквапарку: оголені виконавиці кружляють на гідроциклах у басейні посеред залу та рухаються на металевому флюгері. Гольцінґер також застосовує в системі павільйону відфільтровану сечу глядачів, нагадуючи про кругообіг рідин у природі. Також частиною інсталяції став венеційський дзвін, який художниця розгойдує силою власного тіла.

Проєкт називають одним із головних претендентів на найвищу нагороду Венеційської бієнале.

Фото: Elsa Okazaki / Wikimedia Commons
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