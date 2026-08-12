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У Колумбії землетрус пошкодив Манісалеський собор — найвищу церкву країни

Іван Назаренко 12 серпня 2026
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Землетрус магнітудою 7,4 бала, який стався на заході Колумбії 10 серпня, пошкодив Манісалеський собор — найвищу церкву країни та одну з найвищих неоготичних споруд Америки. Під час поштовхів частково обвалилася одна з бічних веж храму, а на фасаді з’явилися великі тріщини, пише The Art Newspaper.

Манісалеський собор, або катедральний собор-базиліка Богоматері Розарію, розташований у центрі міста Манісалес. Його звели у 1928–1939 роках із залізобетону, а висота споруди сягає близько 119 метрів. У 1984 році собор отримав статус національної пам’ятки Колумбії.

Землетрус пошкодив одну з бічних веж собору. Її верхня частина сильно нахилилася й частково обвалилася.

Для Манісалеського собору землетруси не вперше стають серйозною загрозою. Храм уже пережив потужні поштовхи у 1938, 1962, 1979 та 1999 роках. Під час землетрусу 1962 року одна з бічних веж обвалилася — її згодом відновили.

Землетрус магнітудою 7,4 бала мав епіцентр поблизу муніципалітету Сан-Хосе-дель-Пальмар у департаменті Чоко. Поштовхи відчувалися в багатьох регіонах західної Колумбії, а в Манісалесі, Перейрі, Кібдо та інших містах повідомляли про пошкоджені будівлі.

Через землетрус також тимчасово зупиняли роботу кількох аеропортів, зокрема в Манісалесі, Перейрі, Кібдо, Вірменії, Картаго та Буенавентурі.

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