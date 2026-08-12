Національний художній музей випустив футболки для збору на відновлення пошкодженого обстрілом фасаду

Національний художній музей України (NAMU) представив благодійну серію футболок для збору коштів на відновлення своєї історичної будівлі. Основою дизайну стала стилізована квітка з декоративного елемента головного фасаду, який пошкодило під час російського обстрілу Києва у травні 2026 року.

Після атаки працівники музею знайшли фрагмент одного з фасадних кесонів серед розбитого скла та уламків. Квітка була надщерблена й припорошена пилом. На футболках її відтворили саме в такому вигляді — зі слідами пошкоджень.

Квітка десятиліттями була частиною архітектурного оздоблення музею. Хто саме створив цей декоративний елемент, достеменно невідомо. Скульптурне оздоблення фасаду виконувала майстерня італійського скульптора Еліо Саля, водночас сама квітка могла бути створена за задумом архітектора Владислава Городецького.

До благодійного дропу увійшли футболки трьох кольорів — графітового, айворі та світло-блакитного. Серію випустили обмеженим тиражем, вартість однієї футболки становить 1450 гривень.

Усі кошти від продажу спрямують на відновлення зовнішнього оздоблення будівлі NAMU, зокрема на реставрацію та відтворення пошкоджених кесонів.

Замовити футболки можна через директ Instagram-сторінки музею.