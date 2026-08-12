Київська прокуратура повернула громаді земельну ділянку вартістю 417 мільйонів гривень

У Деснянському районі Києва суд зобов’язав повернути територіальній громаді земельну ділянку площею понад 25 га та знести самочинно збудовані на ній споруди. Землю на вулиці Радосинській оцінюють у понад 417 мільйонів гривень, повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Приватне товариство без права користування ділянкою та без дозвільних документів звело на ній громадські будівлі. Після цього компанія зареєструвала право власності на споруди.

Згодом товариство передало ці будівлі громадській організації за договором пожертви. У документі сторони зазначили, що споруди розташовані на земельній ділянці площею понад 25 га.

За версією прокуратури, така схема могла створити підстави для подальшого заволодіння комунальною землею позаконкурентним шляхом через нібито законне володіння нерухомістю, розташованою на цій території.

Прокурори звернулися до суду, вимагаючи усунути перешкоди у користуванні земельною ділянкою. У суді прокуратура довела, що землю ніколи не надавали товариству чи громадській організації для будівництва.

Через це зведені споруди визнали об’єктами самочинного будівництва. Відповідно, їхні власники не набули законного права власності на нерухомість, а договір її передачі громадській організації є недійсним.

Суд погодився з доводами прокуратури. У результаті приватне товариство та громадська організація мають знести самочинні споруди, а земельна ділянка площею понад 25 га має бути повернута територіальній громаді Києва.