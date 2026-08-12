Південну Африку накрило різке похолодання: у кількох провінціях випав сніг

У Південній Африці різко погіршилася погода: у низці провінцій випав сніг, температура суттєво знизилася, а сильний вітер посилив відчуття холоду. Синоптики попереджають, що зимова негода триватиме, а на узбережжі очікується сильне хвилювання моря, повідомляє Africa News.

Сніг випав у високогірних районах Східнокапської провінції, Квазулу-Наталу та Фрі-Стейту. Побіліли також гірські вершини Західнокапської провінції. У деяких районах снігопади можуть тривати, оскільки холодний фронт і далі переміщується територією країни.

Дуже холодна, волога й вітряна погода охопила південну частину Фрі-Стейту, Північнокапську провінцію, Гаутенг і Мпумалангу. Схожі умови спостерігають у внутрішніх районах Східнокапської провінції та Квазулу-Наталу.

Two trucks from the same company have collided on the N10 at Wintershoek. The area is covered in snow. Drivers are urged to exercise extreme caution when driving in snow conditions. pic.twitter.com/hM8Be7v5k9 — Dr. Koena Moabelo (@Koena_za) August 11, 2026

У Гаутенгу прогнозують хмарну, холодну або дуже холодну погоду з дощами. На височинах у західній частині провінції також можливий сніг.

Поєднання низьких температур, дощу та сильного вітру може ускладнити пересування й перебування надворі. Водіїв закликають бути особливо обережними у районах зі снігом і поганою видимістю.

Зазначимо, що сніг у Південній Африці в серпні не є чимось аномальним. Країна розташована у Південній півкулі, де пори року протилежні нашим: коли в Україні літо, там триває зима. Тому в липні-серпні у високогірних районах ПАР можливі морози і снігопади, хоча для більшої частини країни сніг лишається доволі рідкісним явищем.