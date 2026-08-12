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Південну Африку накрило різке похолодання: у кількох провінціях випав сніг

Кирило Шостак 12 серпня 2026
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У Південній Африці різко погіршилася погода: у низці провінцій випав сніг, температура суттєво знизилася, а сильний вітер посилив відчуття холоду. Синоптики попереджають, що зимова негода триватиме, а на узбережжі очікується сильне хвилювання моря, повідомляє Africa News.

Сніг випав у високогірних районах Східнокапської провінції, Квазулу-Наталу та Фрі-Стейту. Побіліли також гірські вершини Західнокапської провінції. У деяких районах снігопади можуть тривати, оскільки холодний фронт і далі переміщується територією країни.

Дуже холодна, волога й вітряна погода охопила південну частину Фрі-Стейту, Північнокапську провінцію, Гаутенг і Мпумалангу. Схожі умови спостерігають у внутрішніх районах Східнокапської провінції та Квазулу-Наталу.

У Гаутенгу прогнозують хмарну, холодну або дуже холодну погоду з дощами. На височинах у західній частині провінції також можливий сніг.

Поєднання низьких температур, дощу та сильного вітру може ускладнити пересування й перебування надворі. Водіїв закликають бути особливо обережними у районах зі снігом і поганою видимістю.

Зазначимо, що сніг у Південній Африці в серпні не є чимось аномальним. Країна розташована у Південній півкулі, де пори року протилежні нашим: коли в Україні літо, там триває зима. Тому в липні-серпні у високогірних районах ПАР можливі морози і снігопади, хоча для більшої частини країни сніг лишається доволі рідкісним явищем.

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