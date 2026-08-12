Франція заборонила «холодні» рекламні дзвінки без попередньої згоди

У Франції з 12 серпня заборонили компаніям телефонувати людям із рекламними пропозиціями без попередньої згоди. Нові правила поширюються на бізнес у всіх сферах і скасовують практику «холодних» дзвінків, пише BBC.

Телефонувати без згоди можна буде лише у двох випадках: якщо дзвінок стосується договору, який людина вже уклала з компанією, або якщо вона заздалегідь погодилася отримувати маркетингові пропозиції.

Французька споживча організація Que Choisir Ensemble назвала нововведення «маленькою революцією» для сфери продажів і перемогою споживачів. Там наголосили, що право на спокій і приватність має бути важливішим за бажання компаній безпосередньо звертатися до потенційних клієнтів.

Заборону підтримує переважна більшість французів. За даними парламентського звіту за 2025 рік, 97% жителів країни дратують рекламні телефонні дзвінки. При цьому 72% опитаних розповідали, що отримують такі дзвінки на мобільний щонайменше раз на тиждень, а 38% — щодня.

Водночас нові правила викликали критику з боку бізнесу. Представники сфери прямих продажів заявляють, що компаніям доведеться отримувати письмову згоду клієнтів і зберігати докази того, що таку згоду було надано. На їхню думку, це створить додаткове навантаження.

Нововведення також можуть вплинути на індустрію кол-центрів у Марокко, яка значною мірою працює з французьким ринком. За оцінкою одного з марокканських урядовців, через обмеження країна може втратити до 50 тисяч робочих місць.

Франція стала однією з європейських країн із найжорсткішими правилами щодо рекламних дзвінків. Значні обмеження вже діють, зокрема, у Німеччині, Австрії та Італії. У Великій Британії холодні дзвінки здебільшого дозволені, якщо людина не заборонила компаніям їй телефонувати, а її номер не внесено до відповідного реєстру.