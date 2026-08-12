Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Франція заборонила «холодні» рекламні дзвінки без попередньої згоди

Іван Назаренко 12 серпня 2026
443
Франція заборонила «холодні» рекламні дзвінки без попередньої згоди

У Франції з 12 серпня заборонили компаніям телефонувати людям із рекламними пропозиціями без попередньої згоди. Нові правила поширюються на бізнес у всіх сферах і скасовують практику «холодних» дзвінків, пише BBC.

Телефонувати без згоди можна буде лише у двох випадках: якщо дзвінок стосується договору, який людина вже уклала з компанією, або якщо вона заздалегідь погодилася отримувати маркетингові пропозиції.

Французька споживча організація Que Choisir Ensemble назвала нововведення «маленькою революцією» для сфери продажів і перемогою споживачів. Там наголосили, що право на спокій і приватність має бути важливішим за бажання компаній безпосередньо звертатися до потенційних клієнтів.

Заборону підтримує переважна більшість французів. За даними парламентського звіту за 2025 рік, 97% жителів країни дратують рекламні телефонні дзвінки. При цьому 72% опитаних розповідали, що отримують такі дзвінки на мобільний щонайменше раз на тиждень, а 38% — щодня.

Водночас нові правила викликали критику з боку бізнесу. Представники сфери прямих продажів заявляють, що компаніям доведеться отримувати письмову згоду клієнтів і зберігати докази того, що таку згоду було надано. На їхню думку, це створить додаткове навантаження.

Нововведення також можуть вплинути на індустрію кол-центрів у Марокко, яка значною мірою працює з французьким ринком. За оцінкою одного з марокканських урядовців, через обмеження країна може втратити до 50 тисяч робочих місць.

Франція стала однією з європейських країн із найжорсткішими правилами щодо рекламних дзвінків. Значні обмеження вже діють, зокрема, у Німеччині, Австрії та Італії. У Великій Британії холодні дзвінки здебільшого дозволені, якщо людина не заборонила компаніям їй телефонувати, а її номер не внесено до відповідного реєстру.

Фото: sarah b / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
На Полтавщині створюють цифровий архів мозаїчних зупинок області — їх перетворюють на 3D-моделі Посуха «повернула» з-під води загублене середньовічне поселення в Англії Південну Африку накрило різке похолодання: у кількох провінціях випав сніг Українська дизайнерка створила в Central Saint Martins колекцію про затоплену Бакоту
Я буду в костюмі болота: як Ріітта Айконен і Кароліне Йорт повертають людей до природи 12 серпня 2026 Вітаємо, тепер ви собачник. Дев’ять історій про адопцію 11 серпня 2026 Київські замальовки. Випуск 49 09 серпня 2026 Скажіть чі-і-і-із: пармезан — сир, що став мистецтвом 07 серпня 2026 Сцілла чи Харібда? Тест на те, як добре ви пам'ятаєте «Одіссею» 07 серпня 2026 Фінал «Ста років самотності», повернення Теда Лассо та новий проєкт Раяна Мерфі: 13 серіалів серпня 06 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку