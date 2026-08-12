Ryanair використовуватиме ШІ для планування роботи екіпажів та літаків

Ірландський лоукостер Ryanair уклав п’ятирічну угоду з Google Cloud і розширить використання штучного інтелекту у своїй роботі. Технології Google допомагатимуть складати графіки екіпажів, підтримувати частину операційних рішень, керувати авіапарком і планувати технічне обслуговування літаків, повідомляє Reuters.

Авіакомпанія використовуватиме Gemini Enterprise для створення спеціалізованих програм на основі ШІ, які виконуватимуть окремі завдання та допомагатимуть працівникам ухвалювати рішення. Зокрема, вони братимуть участь у складанні робочих графіків екіпажів і мають допомогти зменшити кількість операційних збоїв.

Для роботи з авіапарком Ryanair також використовуватиме інструменти Google DeepMind — AlphaEvolve, ШІ-агент для розробки й оптимізації алгоритмів, та WeatherNext, систему на основі ШІ для прогнозування погоди. Їх застосовуватимуть для підтримки роботи флоту та планування технічного обслуговування літаків.

Крім цього, для 35 тисяч працівників Ryanair запровадять Google Workspace — набір робочих сервісів на кшталт Gmail, Документів і Meet, — та Google Cloud, хмарну платформу для роботи цифрових систем і даних компанії.

Перевізник пояснює розширення цифрової інфраструктури планами зростання: до 2034 року компанія хоче перевозити 300 мільйонів пасажирів на рік.

Ryanair уже користується хмарними сервісами Amazon Web Services. Після угоди з Google компанія використовуватиме двох постачальників хмарних послуг замість одного. У Ryanair розраховують, що це зменшить ризик технологічних збоїв і зробить цифрові системи авіакомпанії стійкішими.

Фінансові умови п’ятирічної угоди Ryanair і Google Cloud не розкрили.

За даними досліджень SITA та Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), авіакомпанії дедалі частіше використовують штучний інтелект у роботі з пасажирами, операційному управлінні та технічному обслуговуванні.