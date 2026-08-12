Посуха «повернула» з-під води загублене середньовічне поселення в Англії

Тривала спека та дефіцит опадів у Великій Британії призвели до різкого падіння рівня води у водосховищі Ратленд-Вотер. Через це знову можна побачити залишки середньовічного поселення Нетер-Гемблтон, які близько 50 років перебували під водою, повідомляє Independent.

На висохлому дні водосховища відкрилися фрагменти кам’яної кладки, цегли та обриси фундаментів колишніх будівель.

Поселення Нетер-Гемблтон знесли у 1970-х роках під час створення водосховища, яке нині забезпечує водою близько пів мільйона людей у Східному Мідлендсі. Жителів навколишніх сіл почали переселяти з 1973 року.

Будівництво завершили 1976-го, а ще близько трьох років знадобилося, щоб заповнити водою долину. Максимальна глибина водосховища сягає 34 метрів. Ще до затоплення території археологи виявили тут сліди значно давнішого, середньовічного поселення.

Дослідники знайшли фундаменти будинків, ділянку, яка могла бути сільською площею або вулицею, а також межі земельних наділів. Один із середньовічних будинків встигли повністю розкопати. Там збереглися масивні кам’яні стіни, каміни, піч і внутрішній двір.

Археологи та волонтери також підняли з землі тисячі предметів, серед яких уламки кераміки, середньовічні монети та підкови. Однак більша частина поселення так і залишилася нерозкопаною — роботи довелося припинити після затоплення території.