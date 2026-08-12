На Полтавщині створюють цифровий архів мозаїчних зупинок області — їх перетворюють на 3D-моделі

Українські розробники завершили перший етап проєкту «Оцифровані мозаїчні зупинки Полтавщини», у межах якого створили цифровий архів 20 мозаїчних автобусних зупинок у 20 селах області. Про це БЖ повідомили творці проєкту.

За п’ять місяців команда здійснила 10 польових виїздів і зробила понад 34 тисячі фотографій. На їхній основі створили 20 фотореалістичних 3D-моделей зупинок.

Під час дослідження команді також вдалося встановити імена 12 авторів мозаїк, які раніше залишалися невідомими. Кожну модель доповнили інформацією про точне розташування зупинки, дату її створення, техніку виконання та автора, якщо його вдалося встановити.

Мозаїчні зупинки стали поширеним явищем в Україні у 1970-1980-х роках. Їх оздоблювали керамічною плиткою, смальтою та іншими матеріалами, а на Полтавщині в мозаїках часто зображували природу, сільський побут, фольклор та місцеві мотиви.

Як кажуть автори, більшість таких зупинок не мають статусу пам’яток і розташовані просто вздовж автомобільних доріг. Через це їх складно фізично захистити або перемістити. Частина мозаїк уже пошкоджена, а без попередньої цифрової фіксації такі об’єкти можуть бути втрачені назавжди.

«Мозаїчні зупинки — це частина українського культурного коду, яку досі майже не представлено в цифрових архівах. Оцифрування — це перший крок до їхнього збереження та можливість показати міжнародній спільноті самобутні роботи українських митців поза загальним уявленням про радянський бруталізм», — зазначає авторка проєкту Анна Сінельнік.

Зібрані матеріали вже використали для підготовки наукової статті для міжнародної конференції з питань цифрового збереження культурної спадщини, яка відбудеться в Афінах.

Наступним етапом проєкту стане представлення результатів на міжнародних професійних майданчиках, співпраця з музеями та культурними інституціями й створення окремого сайту для довгострокового зберігання архіву.

У перспективі команда хоче розробити підхід до систематичного цифрового збереження мозаїк, який зможуть використовувати музеї, дослідники та волонтерські ініціативи в інших регіонах України.