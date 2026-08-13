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«Євробачення» змінило правила: країни у стані війни можуть втратити право на проведення конкурсу

Іван Назаренко 13 серпня 2026
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«Євробачення» змінило правила: країни у стані війни можуть втратити право на проведення конкурсу

Європейська мовна спілка (EBU) змінила правила проведення «Євробачення». Відтепер країна-переможниця автоматично не зможе приймати наступний конкурс, якщо через збройний конфлікт, складну геополітичну ситуацію або інші обставини проведення заходу там буде небезпечним.

Раніше право провести «Євробачення» зазвичай отримував мовник країни, яка перемогла в попередньому конкурсі. За новими правилами, EBU оцінюватиме, чи може держава безпечно прийняти захід. За потреби організація може замовити незалежну оцінку безпекової ситуації.

Якщо країну визнають непридатною для проведення конкурсу, EBU обере іншу державу-господаря. При цьому її мовник організовуватиме «Євробачення» від власного імені, а не від імені країни-переможниці.

Україна вже має досвід проведення «Євробачення» під час війни. У 2017 році конкурс відбувся в Києві на тлі збройного конфлікту на сході країни.

Після перемоги України у 2022 році провести наступний конкурс у країні вже не дозволила безпекова ситуація через повномасштабне вторгнення Росії. Тому «Євробачення-2023» прийняв Ліверпуль у Великій Британії від імені України.

Водночас нові правила можуть бути пов’язані з дискусіями навколо участі Ізраїлю в конкурсі, у 2025 та 2026 роках країна посіла друге місце.

«Євробачення-2026» у Відні через участь Ізраїлю бойкотували Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Словенія та Ісландія. Вони заявляли, що не можуть брати участь у конкурсі одночасно з Ізраїлем через його війну в Газі.

Фото: Granada / Wikimedia Commons
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