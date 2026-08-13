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Кияни вимагають заборонити прокат електросамокатів, як це вже зробили у Чернівцях

Іван Назаренко 13 серпня 2026
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Кияни вимагають заборонити прокат електросамокатів, як це вже зробили у Чернівцях

У Києві зареєстрували петицію із вимогою повністю заборонити діяльність сервісів прокату електросамокатів та розірвати договори з усіма операторами.

Автор звернення вважає, що електросамокати на тротуарах становлять загрозу для пішоходів, а нинішні домовленості з компаніями не розв’язують проблему.

Серед головних претензій — зіткнення самокатів із пішоходами, зокрема дітьми й літніми людьми, поїздки по двоє на одному самокаті та хаотичне паркування.

Автор петиції стверджує, що залишені на тротуарах самокати можуть перекривати пандуси, виходи з метро та пішохідні проходи, створюючи проблеми для маломобільних людей і батьків із дитячими візками.

У петиції також зазначають, що на урядові гарячі лінії та в соцмережах надходять численні скарги на використання електросамокатів, однак міська влада нібито не реагує на проблему належним чином.

На думку автора звернення, компроміси з операторами прокату та меморандуми не працюють, тому він пропонує повністю припинити роботу сервісів у столиці.

Прикладом для Києва автор називає Чернівці. Там 10 серпня міська рада ухвалила рішення розірвати договори з трьома операторами прокату — Bolt, Vevi та Jet.ua. За це проголосували 22 депутати.

Операторам дали 14 днів, щоб прибрати весь транспорт із вулиць громади. Також вони мають демонтувати зарядні станції та інше обладнання для обслуговування самокатів.

Якщо компанії не приберуть транспорт у встановлений строк, міська влада планує перемістити самокати на майданчик тимчасового зберігання.

Водночас питання правил користування електросамокатами на державному рівні поки що залишається неврегульованим. 11 червня Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт № 3023. Він має визначити права та обов’язки користувачів легкого персонального електротранспорту, зокрема електросамокатів і моноколіс.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявляв, що після ухвалення законопроєкту планують внести зміни до Правил дорожнього руху і детальніше врегулювати різні аспекти користування таким транспортом.

Фото: Vony Razom / Unsplash
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